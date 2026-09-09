Una mujer en estado de ebriedad fue atropellada cuando se bajó del vehículo para reclamar por un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 1,279 de la carretera Panamericana Sur en el distrito de Sama, región Tacna.
Margot Bellido Arpita viajaba como acompañante en la camioneta blanca doble cabina de placa BTJ-832, conducida por Jason Urrutia Ardiles (27), quien también posteriormente dio positivo a consumo de alcohol.
Dicho vehículo chocó por alcance a la camioneta ploma de placa BAQ-853 manejado por Anthony Vilca Mamani (27). La mujer se bajó para apoyar a su acompañante cuando fue arrollada por una miniván de matrícula V7X-957, manejada por Julio Mesa Rospigliosi (56) que circulaba circunstancialmente. Fue diagnosticada como policontusa por accidente de tránsito.