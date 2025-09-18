El automóvil marca Hyundai color plata de matrícula Z7N-477 protagonizó esta madrugada un violento accidente de tránsito en la cuadra 13 de la avenida Bolognesi, metros más arriba de la iglesia Espíritu Santo. El vehículo que por las evidencias halladas habría estado circulando por una pista de la avenida en sentido de oeste a este (de subida) y despistó, para luego chocar contra un poste de la empresa Electrosur y contra un árbol de palmera que fueron destrozados.

Despiste y fuga

El hecho se produjo pasado las 4 horas; cuando al lugar llegaron policías de la comisaría Central y serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), no encontraron al conductor y posibles pasajeros. Por versión de testigos se supo que un varón con visibles síntomas de ebriedad había salido del auto por el asiento del copiloto y se retiró con rumbo desconocido, luego policías al revisar en el interior del vehículo hallaron latas de cerveza.

Daños considerables

Al amanecer se pudo visualizar los daños de consideración en la zona. El automóvil quedó con su parte delantera completamente destrozada; el poste de fibra para la conducción de energía de media tensión fue roto desde su base e inclinado, quedando sostenido solo por otros cables y se tuvo que aislar la zona por seguridad y para permitir el trabajo de los operarios de la empresa eléctrica para la reposición con un nuevo poste.

Vehículo siniestrado fue llevado a comisaría y PNP busca a conductor fugitivo

Policía constata

Policías interventores constataron que por los fuertes impactos del vehículo contra un poste y un árbol se activó la bolsa de aire o airbag en el lado del conductor.

Con ayuda de una grúa el vehículo siniestrado fue remolcado hasta la comisaría Central, mientras se ahonda las investigaciones y se pueda identificar plenamente al conductor mediante las cámaras de video seguridad en la zona, ya que por registros fotográficos se sabe que un varón de unos 30 a 40 años de edad logra salir del vehículo.

Un árbol fue destrozado en la alameda de la avenida Bolognesi de Tacna.

Afecta a población

El choque vehicular propició que varios usuarios de la empresa Electrosur se afecten con el corte de la energía eléctrica, siendo afectadas los suministros en las cuadras 12 y 13 de la avenida Bolognesi; también en la avenida Pinto y calles Alto Lima, Piura, Cajamarca y otros.

Además, la restricción del tránsito vehicular por una pista (de subida) de la avenida Bolognesi viene ocasionando una congestión de vehículos y el consiguiente malestar de los transportistas.