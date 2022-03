Representantes de la PNP, Fiscalía de la Prevención del Delito y de la subgerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) constataron anoche que varios locales nocturnos, llamados comúnmente “chupódromos”, funcionaban a puerta cerrada.

Encuentran puertas cerradas

Las autoridades realizaron un operativo preventivo para dar recomendaciones sobre lo estipulado en el Decreto Supremo 016-2022-PCM y D.S. 131-2021-PCM, sobre las restricciones para realizar eventos en el estado de emergencia, pero no fueron atendidos, ya que la llegada de la comitiva fue advertida y cerraron las puertas.

Según efectivos de la comisaría Gonzáles Vigil, a las 21:45 h se dio inicio al operativo con participación de la fiscal de Prevención del Delito, Yoly Ortega Apaza; jefe de Fiscalización de la MPT, Yaneth Nina Ale, constituyéndose a los locales nocturnos El Dorado, Millenium, El Egipto, La Academia, La Exótica, El Vampi, Las Visitadoras y Las Gatitas, ubicados en lotes de las manzanas I y J del Parque Industrial.

La fiscal Yoly Ortega señaló que al llegar a un local se escuchó la música desde el exterior, pero luego apagaron para aparentar que no había nadie; mientras la fiscalizadora Yaneth Nina refirió que su personal acudió a esos locales para advertir que aún no se ha dado luz verde para la apertura y/o reactivación de los carné o permisos para las discotecas, nigth club y similares, y también evidenció que los clubes nocturnos del Parque Industrial atendían a puerta cerrada y el próximo operativo ya no será preventivo.

Encargados de los negocios de venta de licor y exhibición de mujeres semi desnudas no abrieron las puertas a las autoridades

Dejan carta por debajo de puerta

“Los representantes de la Fiscalía y MPT hallaron cerrados esos negocios y tuvieron que introducir por debajo de la puerta cartas sobre prevención de delitos más comunes y las recomendaciones sobre las medidas sanitarias contra la COVID-19″, dijo un agente.

En las afueras de esos negocios instalan a personas que hacen de vigilantes y advierten ante la llegada de la PNP para que no abran las puertas.