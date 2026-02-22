Un hombre fue atropellado esta noche por un bus del servicio público en la avenida Jorge Basadre Grohmann, jurisdicción del distrito Alto de la Alianza, y murió casi de forma instantánea. El accidente de tránsito se produjo a las 19 horas aproximadamente en una zona comercial, frente al centro comercial Tarapacá y límite con el Cercado.

Accidente de noche

Según las indagaciones, el vehículo marca Hyundai de colores amarillo y granate de placa C3K-785, perteneciente a la ruta 300, circulaba por la avenida Jorge Basadre e impactó a una persona de sexo masculino que luego cayó pesadamente al pavimento.

Policías de la comisaría Alto de la Alianza detuvieron al transportista Teófilo Ticona Quispe (63), conductor del vehículo de servicio público C3K-785, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo) derivado de un accidente de tránsito (atropello con subsecuente muerte).

Samu constata

Al lugar se hicieron presentes los paramédicos del Samu, quienes constataron el deceso del peatón NN; después policías interventores dieron aviso al fiscal de turno en Alto de la Alianza y al personal policial de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), para que se dirijan al lugar de los hechos para las diligencias de ley.

Tráfico en avenida

Hay que indicar que la avenida Jorge Basadre Grohmann sector norte sirve como límite del Cercado con el distrito Alto de la Alianza; por esa arteria circulan varias de las unidades de transporte público. El accidente de tránsito ocurrió cerca de la prolongación Patricio Meléndez.