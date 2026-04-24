Un mega operativo se realizó hoy para intervenir a los presuntos miembros de una banda dedicada a cometer robos al paso de celulares, entre los que estaría involucrado un agente del Grupo Terna que logró escapar. Con cinco fiscales y varios policías se allanó tres viviendas en los distritos Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza, una tienda en el centro comercial 2001 o “La cachina” y la sede del Grupo Terna-Escuadrón Verde en el distrito Ciudad Nueva. Es buscado intensamente el suboficial de tercera PNP César Wilfredo Chipana Mamani, (28), natural de Desagüadero (Puno), perteneciente a la Región Policial Tacna, sindicado como cabecilla o pieza clave en una organización criminal que robaba celulares de alta gama y luego venderlos en el mercado “La cachina”.

Orden judicial

A las 8 h se inició el operativo mediante una resolución dada por la jueza Sonia Marín Valdivia (Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna), ante la solicitud de representantes del Primer Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna y de acuerdo a una investigación que realiza el personal de la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) por presuntos delitos de robo agravado y receptación agravada.

Detienen a receptador

Se ejecutó el allanamiento en simultáneo de los inmuebles. En la asociación 1º de Mayo del distrito Albarracín se logró con la detención preliminar de Cristhian V.C., regente de una tienda en el C.C. 2001 o “La cachina, por el presunto delito de receptación agravada y para ser investigado por siete días.

Incautan celulares y otros bienes del local de Cristhian V.C. en el centro comercial 2001

Atraco a jóvenes

Según la Fiscalía, la investigación del caso se inició el 14 de marzo del presente año tras la denuncia de dos jóvenes que fueron interceptados cercas del centro comercial Polvos Rosados por dos presuntos efectivos del Grupo Terna, intimidaron con un arma de fuego, agredidos y subidos a una camioneta negra donde les despojaron de sus pertenencias y finalmente los dejaron en la calle Arias y Aragüez.

Policía huye

Durante las diligencias de hoy, con allanamiento y descerraje, en el local del C.C. 2001 y en la asociación Mariscal Miller, Mz. K, Lt. 13, en Alto de la Alianza, donde vivía Chipana, se incautaron diversos celulares que serán sometidos a los peritajes. El intervenido Cristhian V.C. habría receptado celulares robados; se le halló un equipo cuyo IMEI está vinculado a una víctima.

Policía César Chipana no fue ubicado en el operativo

GPS y reconocimientos

La Fiscalía fundamentó el requerimiento ante el Poder Judicial tras el seguimiento por GPS de un equipo sustraído, el reconocimiento fotográfico de los asaltantes por parte de los agraviados, análisis de cámaras que permitió rastrear la ruta de la camioneta usada para el atraco.

Incautan camioneta

César Chipana y el dueño de una camioneta marca Mahindra usada para el atraco serían los asaltantes identificados. Según los investigadores, hallaron e incautaron la camioneta Mahindra empleada en un atraco pero su dueño fugó; también incautaron dos motocicletas, una perteneciente al policía Chipana que también está fugitivo. En el inmueble de la asociación Miller se encontró una camioneta Kia de otra persona. Las investigaciones continúan.