En el estudio del abogado Efraín Zea Pinazo el cabo del Ejército Peruano Víctor Hugo Condori Mamani (20) denunció haber sufrido un severo castigo físico producto del cual ha perdido el testículo izquierdo al no haber sido evacuado oportunamente.

Manifestó que el maltrato se dio el 10 de junio en el cuartel Albarracín donde presta su servicio en la Policía Militar N.º 20. Indicó que se había extraviado un celular y lo culparon a él. Le obligaron a cargar una mochila con unos 30 kilos de peso desde las 10 h hasta las 21 h.

Superiores conocían castigo

Días después empezó a sentir malestares, pero le seguían haciendo cargar la mochila con los 30 kilos. “Mis superiores sí sabían que me estaban dando ese castigo y no hicieron nada”, aseguró.

Contó que lo enviaron a hacer su servicio en la playa militar Barredera. El 29 de junio por la noche empezó a sentirse muy mal por un dolor en los riñones. “Le di cuenta a mi alférez Vargas, ‘me siento mal, me duele los riñones’, me dijo ‘Cholo, espérate hasta mañana, seguro se te va a pasar el dolor”, indicó.

Se negaron a evacuarlo

A las 4 h de la madrugada le dolía mucho más, ya era insoportable. Le di cuenta de nuevo al alferez pero no me quiso evacuar. Es así que llamé a mi familia quienes en un auto particular me llevaron al policlínico del Ejército”, señaló.

En el policlínico no hicieron nada para evacuarlo, por su cuenta su madre lo llevó al hospital Unanue, donde le extirparon el testículo izquierdo por una obstrucción ya que su sangre no circulaba e incluso estuvo a punto de perder la vida.

Denuncia a responsables

El doctor Efraín Zea señaló que la Fiscalía ya se encuentra investigando el caso por tortura y que por su parte van a denunciar al capitán Luis Becerra Guerra, al comandante Henry Valentín, al alférez EP César Vargas Rojas, jefe de la base Boca del Río, al abogado Cristian Cancapa Luque y a la médico asimilada al Ejército Rosario Cutipa Torres, por no disponer su traslado a Lima.