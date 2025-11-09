Esdras Loje Vásquez (38), natural de Trujillo (La Libertad) exrecluso del penal de Challapalca por integrantes bandas delictivas dedicadas a marcajes, robos y extorsiones en el norte del país fue intervenido por la PNP esta madrugada cuando se hallaba en actitud sospechosa en la avenida Collpa en la jurisdicción del centro poblado Augusto B. Leguía, frente al grifo Caplina, y tras sometido a una revisión se le halló una pistola abastecida y también una cacerina con más proyectiles.

En moto y armado

Esdras Loje Vásquez, quién en años atrás en el mundo del hampa era conocido como “Loco Esdras” y “Chino mandarín”, fue interceptado por integrantes de una patrulla motorizada de la comisaría Augusto B. Leguía cuando se hallaba con una motocicleta lineal y vestía un chaleco anaranjado con cintas reflectantes que suelen utilizar los obreros de construcción. El exintegrante de bandas criminales norteñas y exinterno de Challapalca puso resistencia a la intervención policial, pero tras hallárseles el arma de fuego y municiones quedó detenido por presunto delito de tenencia ilegal de armas.

Prepotente y desafiante

Según la PNP, a la 1:30 horas el personal policial a bordo del patrullero KP-28251 rondaba por la avenida Collpa y frente al servicentro de combustible visualizó la motocicleta lineal marca Pacific modelo PC125 color negro de placa 4242-HZ conducida por ⁠Esdras Loje Vásquez, quién actualmente sería presunto integrante de la banda criminal “Los correcaminos fronterizos” con el alias de “Timón”, según policías. En el momento de la intervención no portaba su documento de identidad y adoptó una actitud prepotente y desafiante ante los policías.

Arma en calzoncillo

Los agentes interventores no se amilanaron y procedieron con la identificación y registro personal al hombre sospechoso, encontrándose en el interior de su ropa íntima (calzoncillo) una pistola marca Taurus con el número de serie limada y abastecida de una cacerina con 11 cartuchos. Asimismo, en esa arma de fuego, lado del armazón parte inferior se visualizó un número ABN 321921.

Más municiones

Loje Vásquez portaba un bolso tipo mochila color negro, en cuyo interior se halló una cacerina abastecida de 11 cartuchos, tarjetas de crédito de distintos bancos y chips telefónicos de diferentes empresas de telecomunicación, por lo que fue trasladado a la sede policial y se comunicó al fiscal de turno Víctor Flores Limache.

Personal policial realizaba estaba mañana diligencias con el sujeto intervenido

Amplio prontuario

Por fuente judicial se conoció que Esdras Loje Vásquez fue procesado por delito de organización criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, robo agravado y marcaje o reglaje, junto a otros delincuentes norteños capturados en operativos entre los años 2016 y 2017. Fue trasladado del penal de Trujillo a Challapalca y un Juzgado Colegiado de Trujillo lo sentenció a seis años de prisión efectiva computable del 13 de junio del 2018 al 12 de junio del 2024.

La Fiscalía Especializada Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad informó que en setiembre del 2017 se desarticuló a la presunta organización criminal “Trilogia-Trujillo” con intervención de 17 de sus integrantes en un mega operativo con la PNP; en ese grupo de delincuentes estaba Esdras Loje Vásquez.

La PNP indicó que la banda “Trilogía-Trujillo” se dedicaba a extorsionar a transportistas en el norte del país, aparte de los robos armados que cometían.