Dos viviendas en el anexo Huaycuyo, distrito Pachía, eran utilizadas como laboratorios para procesar droga y fueron allanadas entre la noche de ayer y madrugada de hoy por agentes del Grupo Terna con detención de cuatro extranjeros como presuntos miembros de la banda criminal “La mafia verde de Chile”, implicados en el presunto delito contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas).

Tres chilenos

Según la PNP, desde las 21 horas se realizó la intervención de dos inmuebles ubicados a la altura del kilómetro 19 de la carretera Tacna-Calientes. El primer predio está en el pasaje 1 con la calle 2, donde se ubicó e intervino a los chilenos Eduardo Ignacio Hernández Obligado (33), Benjamín Mauricio Zavala Aros (21) y Andrés Miguel Gajardo Mayán (39)

En el registro domiciliario se incautó 276 cajas con frascos vacíos con la descripción “KTM anestésico general Ketamina Clorhidrato de 100 Ml”, una selladora eléctrica color blanco, dos cocinas a gas de diferentes marcas, un balón de gas, tres recipientes con restos de ketamina en polvo, una balanza digital, un microondas marca Electrolux, un televisión de 55 pulgadas, diversos utensilios (rodillo amasador de madera, tabla de madera, cinta de embalaje color plomo, rollo de bolsa selladora).

Tres chilenos y un colombiano fueron puestos a disposición del Depandro

Hasta el lugar se convocó a policías del Departamento Antidrogas (Depandro) para la prueba de campo, pesaje y comiso. Se halló bolsitas herméticas transparentes con cierre hermético conteniendo Cannabis Sativa (marihuana), dos láminas transparentes con ketamina en polvo por más de un kilo, una olla de aluminio con una sustancia espesa y líquida que dio positivo a ketamina por cerca de 5 kilos. También, 30 cajas de cartón conteniendo frascos de vidrio de 100 mililitros en cuyo interior se observa una sustancia líquida transparente que dio positivo para ketamina en líquido.

Un colombiano

En el inmueble ubicado en el sector San Pedro/San José Parcela 2 de Pachía se intervino al colombiano Diego Alejandro Molina García (30); en ese lugar se halló una balanza SF-400, un celular marca Redmi, una olla y un sartén con restos de una sustancia blanquecina, dos cocinas.

Tras la prueba de campo de los agentes de Depandro se incautó ketamina en polvo por 7 kilos y medio, tres sartenes antiadherentes con ketamina en líquido por 3 kilos.

Incautan casas y droga

Ante ello, se incautó los inmuebles (casas) y los bienes hallados en sus interiores, todo valorizado en dos millones de soles. Al tenerse conocimiento que la droga hallada tendría como destino Chile, esa sustancia o ketamina comisada fue valorizada en 690 mil dólares americanos.

En investigación

Las personas de nacionalidad extranjera quedaron detenidas y puestas esta madrugada a disposición de la policía antidrogas para ser investigadas como integrantes de la banda “La mafia verde de Chile” por tráfico ilícito de drogas.

Se conoció que los extranjeros habían alquilado las viviendas en Pachía, en el mismo sector donde a fines de junio del 2024 se detuvo a tres colombianos dedicados a la fabricación de tusi o cocaína rosada para ser comercializada en Chile.