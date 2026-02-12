Cuatro presuntos delincuentes, que integrarían una banda criminal que la PNP denominó “Los roedores del mercado Grau”, fueron intervenidos esta mañana cuando hacían de las suyas en las inmediaciones del mercado mayorista ubicado en la avenida Jorge Basadre Grohmann, frente de ese establecimiento que congrega gran cantidad de personas desde la madrugada, entre comerciantes y clientes.

Sorprenden a ladrones

Según las indagaciones, agentes del Grupo Terna vestidos de civil estuvieron efectuando patrullaje preventivo en las inmediaciones de la zona comercial, donde los integrantes de la banda habrían estado aprovechando el ajetreo de los comerciantes y clientes. Frente a la puerta principal del ingreso al mercado mayorista los policías visualizaron a dos varones en pleno hurto de dos cajas conteniendo quesos que eran descargados del vehículo de placa X3P 854 por una comerciante que se había distraído. Esas personas se llevaban cargando esas cajas y fueron interceptados, uno fue identificado como Junior Jhonathan Yarlequé Flores (33) que tenía en su poder una caja con 30 quesos, y el otro, Jefferson Abad Yarlequé Flores (30) poseía otra caja con 25 quesos.

Caen dos más

En forma simultánea fueron aprehendidos Santiago Aguilar Vega (66) y Mario Augusto Loayza Pareja (61) quienes hacían de vigías o “campanas” de los ladrones, hallándose al segundo nombrado un objeto metálico en forma de T envuelto con trapo color negro y que es conocido como “pluma” y los delincuentes suelen utilizarlo para fracturar las puertas de vehículos para luego sustraer bienes del interior.

Policía incautó una "pluma", cuatro celulares y dinero

Fiscal y agraviada

Sobre la intervención policial se comunicó al fiscal de turno Luis Ángel Condori Mamani, quién autorizó a la PNP para que continúe con las diligencias.

Ante los agentes interventores se presentó la comerciante Mirian L.Q. (39), indicando ser la víctima del hecho delictivo, ya que reconoció sus pertenencias (dos cajas con quesos), refiriendo que el valor de su mercancía era de S/ 3 mil.

Puerta de ingreso a mercado mayorista Grau por la avenida Basadre

Incautan celulares

Durante el registro personal a los cuatro involucrados en delito contra el patrimonio se les halló cuatro celulares. Se incautó un celular marca Honor color celeste con IMEI: 862129066360789, un celular ZTE color negro con IMEI: 860590070047625, un equipo móvil Samsung negro con IMEI 358048278741076, un equipo marca Pro color negro IMEI: 359456969073825, además de dinero en efectivo por S/ 160.

A Unidad de Flagrancia

Según policías de Grupo Terna, los cuatro varones intervenidos se dedicarían también a robar en vehículos que ciudadanos estacionan en las afueras del mercado Grau mientras hacen sus compras. Por ello, los hermanos Yarlequé, Aguilar y Loayza serán puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia.