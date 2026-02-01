Dos miembros de una banda delictiva denominada por la PNP como “Las joyitas de la Heroica” fueron intervenidos la madrugada de ayer en el distrito Gregorio Albarracín luego de una persecución policial, tras ser sorprendidos por agentes del Departamento de Protección Vehicular (Deprove) cuando manipulaban un vehículo estacionado para tratar de llevárselo o para sustraer accesorios. Los dos varones utilizaban guantes de goma para no dejar huellas de su fechoría y tienen antecedentes por delitos contra el patrimonio (robos de accesorios de vehículos y bienes en viviendas), incluso el personal PNP conoció que su campo de acción no era solo Tacna, sino que solían recorren otras ciudades del sur del país para desmantelar vehículos y uno estuvo recluido en el penal.

Los intervenidos

Fueron aprehendidos Eder Paolo Layme Valeriano (42), alias “Paolo” o “Peluca”, y Jhony Colquehuanca Zuaña (38), “Flaco” o “Chucky”, ambos de Tacna, implicados en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto agravado de vehículo en banda.

Manipulaban auto

Según agentes del Deprove, esa madrugada realizaban patrullaje preventivo por la asociación Las Begonias y en el frontis de una vivienda visualizaron a dos hombres que manipulaban el automóvil marca Hyundai Sonata color plomo de placa Z4F-289.

Esas dos personas sospechosas llevaban guantes en las manos y poseían herramientas, quienes lograron abrir el capot y a poca distancia estaba un automóvil de color blanco al parecer marca Hyundai con otra persona que haría de vigía o “campanas” y al notar la presencia policial huyó.

Persecución policial

Los dos presuntos delincuentes que manipulaban el vehículo Z4F-289 también comenzaron a correr y se les persiguió dos cuadras, fueron reducidos en las inmediaciones de la plaza Las Begonias y luego trasladados al lugar del auto violentado. En apoyo de policías interventores se sumaron agentes del serenazgo. Luego se presentó ante la PNP Amanda C.A. (46), propietaria del vehículo Z4F-289. En el registro personal a los detenidos Layme y Colquehuanca se les halló un celular y una billetera con DNI.

Policías recogen huellas de un vehículos; mientras Layme y Colquehuanca son investigados

Tenían herramientas

Durante la inspección de la escena del crimen, policías del Deprove y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) encontraron huellas de guantes en el vehículo. Cerca del auto manipulado se halló dos guantes, una llave acople, una extensión de acople, una llave rache, una linterna y un morral conteniendo una llave N° 10, un desarmador multiuso, un alicate de corte, juego de dados hexagonales, cuatro dados de diferentes números, una herramienta artesanal de metal tipo T (peine) y una memoria USB.

Botan cosas y fiscal

Policías recorrieron las calles por donde fugaron esos individuos y encontraron una bolsa de rafia, una llave en forma de T, un guante color negro, una llave de dado, una pañoleta., un gorro, dos cuelleras y otros objetos. Se comunicó al fiscal de Gregorio Albaracín, Alejandro Ramos Gómez, quién dispuso que los dos hombres detenidos y el vehículo manipulado sean trasladados a la sede del Deprove para continuar con las diligencias correspondientes.

Robaron en Ilo

El 15 de marzo del 2025 policías de Ilo (Moquegua) detuvieron a Layme y Colquehuanca con Willy Edwin Aycachi Gómez (a) “Cachirulo” como integrantes de la banda “Los tacneños”. Esa vez se desplazaban en un vehículo Hyundai Elantra de color dorado por la carretera Costanera y fueron reconocidos como autores de varios ilícitos en el puerto. Layme y Colquehuanca también estuvieron involucrados en otros delitos en años anteriores.