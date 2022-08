Edificios y casonas de la Tacna antigua, y que son considerados como mudos testigos de las vivencias en la época del cautiverio, están desapareciendo de a poco, algunos de los cuáles están deteriorados y no se les refacciona por su alto costo y el Estado no invierte pese a ser considerado como monumento o patrimonio cultural. Uno de los inmuebles que se cae a pedazos es el denominado Quinta Cúneo Harrison ubicado en la avenida Bolognesi Nº 1197, esquina con la calle Coronel Vidal, ya que un representante de la familia a cargo de esa propiedad indicó que por trabas y falta de apoyo del Instituto Nacional de Cultura (INC) para su restauración se ha decidido ponerlo en venta al precio de 600 mil dólares.

Trabas y no apoyan

Jonathan Betancourt Bermúdez sostuvo a Correo que el edificio con belleza arquitectónica y muy deteriorado actualmente pertenece a sus suegros y se han visto obligados a venderlo porque el INC solo les puso trabas para iniciar una refacción hace unos años y actualmente las instituciones públicas y privadas no ayudan en la restauración del patrimonio cultural.

“Hace unos cinco años se ha comprado unos ventanales de buena madera para el recambio de los que están en el inmueble muy deteriorados y han puesto trabas en el INC, con todo el problema, trámites engorrosos para subsanar la observación y demás obstáculos que ponen, ya a uno desalienta y da pena ver que el edificio se pueda caer en cualquier momento y Dios no quiera afecte a las personas que transitan por las cercanías”, dijo.

La Quinta Cúneo Harrison está ubicada en un sitio estratégico de Tacna. Toda persona que pasa por la alameda Bolognesi no puede dejar de verla y asombrarse de su estado de abandono. Sobre esa edificación han escrito que su propietario primigenio fue el inglés Enrique Harrison-Blaxton, y cuando Tacna estaba cautiva de Chile ese inmueble sirvió como residencia de las autoridades del país sureño, luego cuando Tacna fue devuelva al Perú en ese predio funcionó el hotel Los Ángeles. También se escribió que el sabio peruano que nació en Arica el año 1856, Rómulo Cúneo Vidal, quién participó activamente en las campañas plebiscitarias de Tacna y Arica, se unió en matrimonio con la tacneña Elisa Harrison Vargas y tuvieron tres hijos, por que se cree que ese inmueble en un tiempo también perteneció a la familia Cúneo Harrison.

En la calle Alto Lima hay casas con estilo de la Tacna antigua que están muy dañadas

Otros en venta y deteriorados

En un recorrido por la ciudad se pudo apreciar que en la calle Alto Lima, frente a la iglesia Espíritu Santo, se ha puesto a la venta una casona de barro o quincha y techo en mojinete de la familia Gonzáles. Al respecto Carmen Gonzáles indica que ese predio no está considerado como patrimonio cultural, el espacio en venta es de 207 metros cuadrados, y quién lo compre tendría que hacer una nueva construcción.

En la esquina de calle San Martín con General Varela también está a la venta una edificación de la familia Viacava.

El Lic. David Rendón Cohaíla, exdirector regional de Comercio Exterior y Turismo, sostiene que los predios declarados patrimonio cultural de la nación deberían ser intervenidos para su mantenimiento y restauración integral, además pide que los gobiernos regional y local fomenten la ejecución de algunos proyectos que consideren la compra de estos inmuebles para darles uso adecuado y mantener su arquitectura.

En calles Justo Arias y Aragüez, Presbítero Andía, Alfonso Ugarte, San Martín, Alto Lima y otros, hasta hace unos años habían casonas antiguas bien conservadas y que después se cayeron o los hicieron caer para dar paso a nuevas edificaciones.