Dos personas fueron atropelladas esta tarde en la carretera Costanera, una falleció en el lugar a causa de las graves lesiones, la otra fue socorrida y trasladada al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue por las lesiones contraídas. Según las investigaciones preliminares de la PNP, las víctimas son un hombre y una mujer, quienes habrían salido de una chacra donde laboraron y fueron embestidas cuando cruzaban la pista para tratar de abordar un vehículo de transporte público que les traslade a la ciudad. Las dos personas portaban mochila.

Atardecer fatal

El accidente de tránsito en modalidad de atropello múltiple se produjo a las 17:20 h en el kilómetro 11 de la vía Costanera, a un kilómetro aproximadamente del bosque municipal, en la jurisdicción del centro poblado Augusto B. Leguía. Protagonista de los atropellos fue la camioneta marca Subaru color gris oscuro de placa Z6B-446 conducida por Denis Huamanlazo Ordóñez (45), médico, con domicilio en el distrito de Pocollay.

Dos atropellados

Según policías interventores, el vehículo circulaba por la Costanera en sentido de este a oeste (Tacna a Boca del Río) y embistió dos transeúntes; el varón identificado como Alfredo Candia Jiménez (65) murió a los pocos minutos y fue confirmado por los bomberos, mientras su acompañante Buenaventura Vera Canaza (35) resultó herida y fue trasladada al nosocomio.

La camioneta quedó con el capot hundido y doblado, lo que evidenciaba fuertes golpes contra las víctimas

Una víctima de atropello permaneció varios minutos sentada en espera de la ayuda médica

El vehículo quedó sobre sus cuatro ruedas y con daños de consideración, lo que evidenciaba el fuerte impacto contra uno o los dos peatones. Al lugar acudieron agentes de la Policía de Carreteras y de la comisaría Augusto B. Leguía para regular el tránsito vehicular y diligencias de levantamiento del cadáver con la fiscal Jossie Sánchez Sumari.

Tráfico en verano

La carretera Costanera por estos días de verano tiene bastante tráfico vehicular porque muchas personas se dirigen y retornan de las playas de Tacna; se anunció una construcción de doble vía o pista para disminuir los accidentes de tránsito que han cobrado muchas vidas en años pasados.