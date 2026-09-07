Una camioneta de la Red de Salud de Tacna y asignada al Puesto de Salud Río Kaño en el distrito de Palca despistó y volcó esa tarde en la carretera Tacna-Collpa-La Paz dejando un trabajador de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna herido y quién luego fue socorrido y trasladado al hospital Hipólito Unanue de Tacna por el personal de la PNP.

Cerca a Chile y Bolivia

Según fuente policial, el accidente de tránsito se produjo a unos 7 kilómetros del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Tripartito, cerca de la frontera del Perú con Chile y Bolivia, y policías de ese puesto acudieron al lugar para la intervención, hallando el vehículo marca Toyota modelo Hilux color azul metálico, sin placa de rodaje, con las llantas hacia arriba, sobre un canal de concreto y en estado de abandono.

Policía auxilia

Los agentes interventores se dirigieron luego al Puesto de Salud Alto Perú, ya que la jefa de ese establecimiento médico, obstetra Johanna Cusirramos Alfaro, solicitó apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para evacuar al nosocomio de Tacna al paciente herido identificado como José Luis Romero Queque (39), un técnico de enfermería que conducía el vehículo del sector Salud en el momento del accidente de tránsito.

Camioneta fue trasladada a la comisaría de Pachía

Romero llegó al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue y el médico de turno le diagnosticó “policontuso por accidente de tránsito”; después ese conductor de la camioneta fue sometido al examen de dosaje etílico y dio negativo a consumo de alcohol; después el personal PNP se dio cuenta a la fiscal de tuno Yedely Vargas Catunta.

Se investiga

Sobre el vehículo siniestrado, policías del PVF Tripartito solicitaron apoyo a sus pares del PVF Alto Perú volver a ponerlo sobre sus llantas y salvaguardar los bienes que se encontraban en su interior, para finalmente trasladarlo a la comisaría de Pachía, lugar donde se profundiza las investigaciones, para establecer lo que motivó el accidente de tránsito con una persona herida y daños materiales.