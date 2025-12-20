Otro milagro de Navidad. Esta madrugada una camioneta 4x4 que se dirigía del interior del país a Tacna por la carretera Panamericana Sur perdió el control y despistó hacia su lado izquierdo, incrustándose en su carrocería parte de una barra metálica de protección o guardavías que instalan a los costados de carreteras para contener a los vehículos. Efectivos de la Policía de Carreteras (Polcar) base Camiara fueron alertados y acudieron de inmediato al lugar del accidente de tránsito; constataron que no había personas fallecidas ni heridas fácilmente pudo atravesar el cuerpo del copiloto.

Despiste y choque

Según policías interventores, el accidente de tránsito (despiste con daños materiales) se produjo a las 5:30 horas aproximadamente a la altura del kilómetro 1,274 de la vía Panamericana Sur, en la jurisdicción del distrito Inclán, antes de llegar al control aduanero Tomasiri, protagonizado por la camioneta marca Jim modelo Remax color negro de placa CCE-794.

El vehículo tenía como conductor a Óscar Cristopher Lee (30), oriundo de Tacna, con domicilio en el distrito Alto de la Alianza, que previo al accidente estuvo circulando por esa carretera en sentido de norte a sur (Tomasiri a Tacna) y en su interior no tenía pasajeros, estaba solo el conductor que resultó ileso pero se llevó un gran susto.

Policía interviene

Los tripulantes de la móvil CL-22132 de Polcar Camiara de forma preliminar indicaron que el despiste se habría producido porque el conductor se habría dormido por cansancio y afortunadamente ese vehículo no tenía pasajeros, ya que la estructura metálica del guardavías impactó en la parte delantera carrocería zona frontal lado derecho donde está en asiento para el copiloto.

Policías restringieron el paso vehicular en la zona para evitar otro accidente de tránsito

Conducir a la defensiva

Policías interventores señalaron que por estos días se incrementa el tránsito por las carreteras, tanto Panamericana Sur y Costanera, ya que muchas personas adelantan viajes por Navidad y Año Nuevo, por lo que piden a los transportistas ser precavidos y no ocasionar tragedias.

La PNP en cruce de información con la Sunarp conoció que el vehículo de placa CCE-794 marca Jim Remax es del año 2025 y pertenece a la empresa Servicios y Negociaciones Monterrey EIRL dedicado al rubro ferretero.

Otro milagro

Hay que indicar que el miércoles 17 un camión cisterna de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza despistó en la avenida Los Ángeles del distrito de Pocollay, arrolló a un motociclista y luego se introdujo en el Cedif Los Cabitos entre la avenida Leguía con calle Basadre y Forero donde funciona un colegio de niños y suelen reunirse personas de la tercera edad. Esa vez no hubo muertos que lamentar y los policías interventores y ciudadanos consideraron el resultado como un milagro previo a la Navidad.