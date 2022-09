La subprefecta de Pocollay Magaly Ponce Mamani fue víctima de asalto a mano armada la noche del jueves 8 a metros de llegar a su vivienda en el distrito de Pocollay, a una cuadra del grifo Chimba. Fue interceptada por integrantes de una banda de “marcas” que se movilizaban en un taxi de color negro, encañonada y luego los delincuentes desistieron de su propósito de rebuscarla al darse cuenta que ella no era el objetivo que tenían.

La encañonan en su vehículo

La exautoridad política y actual candidata a una regiduría para la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) por el movimiento Juntos por Tacna contó los momentos traumáticos que le tocó vivir en el sector Alto Pocollay, a las 21:25 h. Dijo que tras sostener una reunión de campaña con sus simpatizantes se dirigía en su auto hasta su vivienda, sin imaginar que le esperaban o estarían siguiéndola.

“Un hombre se acercó a la ventana del vehículo y puso una pistola en mi cuello, mi papá salió de casa para defenderme y también le apuntaron, luego apareció otro y gritó ¡ella no es, ella no es! Parece que pensaban asaltar a mi tío que es cambista y tiene un vehículo de color rojo como el mío pero más grande...”, dijo.

Ponce refirió que los asaltantes le quitaron la llave del contacto de su auto y realizaron un disparo al aire antes de retirarse; después sus familiares llamaron a la PNP y encontraron un casquillo de bala y más allá la llave del vehículo que habían botado.

Magaly Ponce fue autoridad política en el distrito por tres años y cinco meses

Buscaban a cambista

“Lo único que dije fue por favor váyanse, déjenme. El año pasado pedí en el Codisec (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana) que habiliten cámaras y nunca se dio. Estoy muy asustada, me pongo a llorar a ratos, debe ser por el susto. Sé que no venían por mi pero me siento mal, más aún que el año pasado mi familia pasó algo similar”.

“Puse la denuncia ante la PNP pero no se llega a nada. Hace un tiempo pedí al alcalde de Pocollay que se repare las cámaras, ya que sin ello las denuncias quedan archivadas por falta de pruebas y hasta el momento nada. He hablado con el comisario de Pocollay para que se haga mayor patrullaje en las zonas con incidencia delictiva y me dijo que va hacerlo. Pocolllay está pasando a ser un distrito inseguro”, sostuvo.