En un operativo de los agentes del Grupo Terna que se inició la noche de ayer y culminó esta madrugada se logró con la detención de dos personas con más de 20 kilos de droga y cuatro granadas de guerra, tras el allanamiento de una vivienda ubicada en la asociación Teodoro Rodríguez Pisco en el sector conocido como “Ciudad Perdida”. Según la PNP, se habría desarticulado a la banda criminal “Los detonadores de Tacna”; las dos personas intervenidas estarían implicadas en los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de material de guerra.

Chileno y peruana

Según policías interventores, a las 22:30 h del lunes 6 en cumplimento de la orden de operaciones “Camaleón 2026” hacían diligencias en la avenida Jorge Basadre Grohmann intersección con la prolongación 2 de Mayo, lograron intervenir al ciudadano chileno Leandro Eliecer Araya Plaza (22) y a la peruana Maricielo Milagros Madriaga Pachas (25).

En poder de la mujer encontraron un paquete amorfo, encintado con papel film, conteniendo hojas, tallos y semillas secas de Cannabis Sativa (marihuana), por lo que comunicaron a la fiscal antidrogas Betty Zapana Vargas y a los agentes del Departamento Antidrogas (Depandro).

Más droga y granadas

Ante la flagrancia delictiva se procedió a ingresar al inmueble de la asociación Teodoro Rodríguez Pisco, manzana H, lote 14, donde habitaba el extranjero Araya, hallándose 37 paquetes cubiertos con cinta de embalaje de color mostaza y color transparente, cuyos contenidos fueron verificaron con la presencia de la representante de la Fiscalía y se constató la presencia de droga tipo marihuana, cuyo pesaje posterior arrojó 22 kilos 127 gramos en total.

Paquetes con marihuana y material de guerra incautados

Se continuó con la revisión del inmueble que tenía alquilado el chileno y se encontró cuatro granadas defensivas de mano (material de guerra), las cuales fueron incautadas por policías de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex).

Policías de Grupo Terna

El personal del Grupo Terna inició el trabajo policial en la zona con la participación del mayor PNP José Fernández Camacho, quién asumió la jefatura de la unidad policial Escuadrón Verde-Grupo Terna.

De forma preliminar se conoció que la droga incautada tendría un valor en el Perú de S/ 18 mil, pero una vez en el exterior del país su costo de multiplica.

Intervención de Grupo Terna se hizo en casa de avenida Jorge Basadre

Siguen en diligencias

Hasta el momento las dos personas detenidas se encuentran en la sede del Grupo Terna ubicado en el distrito Ciudad Nueva y en los próximos minutos serán puestos a disposición del Depandro cuya sede está en el distrito Gregorio Albarracín para las investigaciones por 15 días.

Anuncian conferencia

La Región Policial Tacna al mando del general PNP Herbert Luna Velarde está convocando a una conferencia a la prensa para las 12:30 horas de hoy en la sede del Depandro para dar a conocer más detalles sobre la intervención con incautación de droga y hallazgo de material de guerra.