El gerente general del Gobierno Regional de Tacna (GRT) Juan Cánepa Yzaga informó que la institución implementará el decreto de urgencia que dispone que todos los trabajadores que cumplan labores presenciales deben tener el esquema completo de vacunación contra la COVID-19.

Este martes se realizó una primera verificación para exigir que todos los servidores cuenten con su acreditación de haber recibido las dosis, de esto no se salvó ningún funcionario ni el mismo gerente general ni el gobernador Juan Tonconi Quispe.

No se les renovará contratos

“A todos se les ha solicitado su carné de vacunación, incluyendo al gobernador, a todos los que no han presentado o no han podido certificar de que han sido vacunados, se les ha pedido que se retiren si es que habían ingresado; y a los que no, se les esta impidiendo el ingreso”, declaró vía telefónica.

En este primer barrido en la sede de la calle Gregorio Albarracín se detectó a seis personas no inmunizadas y en la sede de Hipólito Unanue, a ocho. La mayoría de estos trabajadores son contratados para algunos servicios, por lo cual no se les renovará el requerimiento en adelante porque no van a ir a trabajar .

Trámite de ciudadanos

En el caso de obras se está haciendo un control pero de eso se encarga directamente las empresas contratistas. En esa vigilancia participará el comité de seguridad y salud en el trabajo que tiene cada proyecto.

Respecto a los ciudadanos no vacunados que acuden al GRT, dijo que se está teniendo una consideración con quienes solo van a realizar un trámite ya que la oficina de mesa de partes está en el ingreso. Más si quieren ingresar a otra área o dialogar con un funcionario, no se les permitirá.