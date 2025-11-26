Las motocicletas lineales de matrículas 1075-HZ y 4106-IS chocaron la tarde de hoy de forma aparatosa en la carretera Costanera cerca al cruce con la avenida La Marina que permite el ingreso al balneario Boca del Río. A consecuencia de la fuerte colisión, los conductores de los vehículos resultaron con lesiones graves; después uno de ellos falleció en el hospital Hipólito Unanue.

Tarde fatal

El accidente de tránsito se produjo a las 17:30 horas aproximadamente. Los conductores de los vehículos menores permanecieron tendidos sobre el pavimento por varios minutos en espera de la ayuda médica especializada, uno de ellos sin el casco de seguridad y con una hemorragia profusa, el otro llevaba el casco en su cabeza pero también permanecía en estado inconsciente.

Culpan a forado

Según un testigo, uno de los motociclistas circulaba por la carretera Costanera en sentido de norte a sur (Ilo a Tacna) y habría hecho una maniobra para evitar un bache, propiciando luego la colisión con otro vehículo similar.

Los accidentados permanecieron varios minutos en espera de personal médico y ambulancias, hasta que finalmente fueron evacuados al hospital Hipólito Unanue de Tacna, donde a las 19:45 horas el personal médico dio a conocer a los policías de la comisaría Boca del Río que uno de los motociclistas había fallecido.

Policía los identifica

Según la PNP, los accidentados fueron identificados como Keny Arpasi Pacsi (37), natural de Tacna, con domicilio en la junta vecinal Miguel Grau, y Juan Lupaca Huanca (21), de Puno, con domicilio en la asociación 24 de Junio del distrito Gregorio Albarracín. Policías interventores señalaron que Lupaca pereció por las graves lesiones y pérdida de sangre.

Peligro latente

Vecinos del centro poblado Boca del Río indicaron que el bache en la vía Costanera está hace varias semanas y es un peligro para los transportistas. Ese forado en la pista se originó en el mes de agosto, luego de la rotura de una tubería de agua que fue reparada por la municipalidad del centro poblado Boca del Río y Provías, pero la nueva carpeta asfáltica que pusieron habría sido deficiente que generó el crecimiento del bache y por ende el peligro para los vehículos y conductores.