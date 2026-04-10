La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna hoy en la madrugada inició el despliegue del material electoral a las instituciones educativas de las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre que serán locales de votación este domingo 12 de abril.
En un total de 17 vehículos se realizó el traslado del material electoral desde las 5 h. Las unidades partieron de la sede de la ODPE Tacna con la custodia de dos policías, fiscalizadores del Jurado electoral Especial de Tacna y de la ODPE Tacna.
El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Tacna, Victor León Cajachahua, refirió que mañana partirán nueve unidades llevando el material electoral a los locales de votación de la provincia de Tacna.
En la región se han instalado 1 041 mesas de votación en 124 locales de votación.