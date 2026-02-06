Policías de la sección Homicidios del Depincri investigan un nuevo caso de feminicidio, tras ser encontrado el cuerpo sin vida de la comerciante Aurelia Cahuapaza Roque (40) con heridas por arma blanca y en estado de descomposición al interior del inmueble ubicado en el Promuvi La Unión II Etapa, manzana 152, lote 5, en el distrito Gregorio Albarracín, donde residía junto a su conviviente Rolando Bautista Prado (42) que está como no habido.

Hija avisa a PNP

El macabro hallazgo del cadáver de la mujer se efectuó luego que Luz León Cahuapaza (23), acudió a la comisaría Gregorio Albarracín para comunicar que su madre Aurelia estaba desaparecida hace varios días, ya que no le llamaba ni respondía su celular, y al acudir a la vivienda donde vivía con Bautista al que conoció hace un año aproximadamente percibió un olor nauseabundo y la puerta estaba cerrada, como si nadie estaría en el interior.

Entran con escalera

Policías accedieron al interior utilizando una escalera y en una habitación, sobre una cama, constataron la presencia del cuerpo de una mujer en descomposición y aislaron la escena del crimen, mientras solicitaron la presencia de los agentes del Depincri, peritos de Criminalística y del fiscal de turno en Gregorio Albarracín.

Participa fiscal

Después, con la participación del fiscal Wilfredo Calisaya Marón y un médico legista se realizó las diligencias en el lugar. La hija y otros familiares identificaron a la occisa como Aurelia Cahuapaza Roque, oriunda de Puno, que en vida se dedicaba al comercio de refrescos como ambulante.

Heridas por arma blanca

Según el médico legista, la mujer presentaba lesiones punzo cortantes por arma blanca a la altura del pecho y cuello; por el estado de descomposición del cuerpo estimó entre 4 a 7 días como data de la muerte.

Los familiares indicaron que Aurelia tuvo hijos con un primer compromiso, pero últimamente vivía con Rolando Bautista Prado que es oriundo de Ayacucho en la casa donde fue hallada muerta. El cadáver de la mujer fue internada en la morgue de Tacna a las 7 h, pero policías de Homicidios del Depincri siguen realizando diligencias en la casa de Promuvi La Unión II Etapa que cuenta con sistema de cámara de video seguridad pero al parecer fue desactivado.