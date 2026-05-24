Cinco vehículos chocaron esta madrugada en la carretera Panamericana Sur en las inmediaciones del aeropuerto Crl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, frente al local de eventos La Concordia donde se realizó desde la noche de ayer una fiesta con música y alcohol por parte de los alferados de la Santísima Cruz de Huaylillas con la presentación de artistas y grupos como Yarita Lizeth, Maroyu y otros.

Causante fuga

Las investigaciones preliminares de la PNP señalan que un conductor presuntamente en estado de ebriedad y que se dio a la fuga ocasionó el accidente de tránsito en modalidad de choque múltiples con personas heridas y daños materiales de consideración, cuando circulaba por la carretera en sentido de este a oeste (de bajada) e impactó a vehículos que se hallaban estacionados, en su mayoría taxis que esperaban recoger a pasajeros e invadían la pista.

Taxis afectados

Efectivos de la comisaría Augusto B. Leguía acudieron a las 5 horas al lugar tras ser alertados por otros usuarios de la vía y constataron la magnitud del accidente de tránsito. Hallaron en el lugar a cinco vehículos siniestrados, siendo estos un station wagon marca Toyota Probox color blanco de placa Z1A-678 cuyo conductor se identificó como Germán Quispe Mamani; automóvil Toyota Yaris color gris de matrícula V1V-408 de Alfredo Arratia Ayna; auto marca Toyota Yaris color plata de placa Z2L-043 conducido por Walter Atencio Anahua; camioneta station wagon Toyota color blanco de matrícula X1N-355 conducido por René Maquera Atencio y la camioneta marca Geely modelo Coolray color blanco de placa Y2E-526 cuyo conductor no fue hallado en el lugar y según testigos se habría dado a la fuga.

Policías de Leguía no hallaron al conductor del vehículo sindicado como causante del hecho

Auxilian a heridos

Hasta el hospital Hipólito Unanue fue trasladado el René Maquera con lesiones múltiples; también al nosocomio fue derivado el copiloto de la camioneta Y2E-526 que resultó herido e inicialmente no fue identificado.

Camioneta moderna

Los testigos indicaron que el supuesto responsable del choque múltiple era la camioneta Y2E-526 cuyo conductor no fue encontrado en el lugar y según la Sunarp ese vehículo es de propiedad de Luis Polloqueri Colorado.

Asimismo, los taxistas afectados indicaron a la PNP que la camioneta Y2E-526 circulaba por la pista de bajada (que une Tacna con Arica) de la carretera Panamericana Sur a una excesiva velocidad y propició los choques.

Fiesta de cruces

También dijeron que la fiesta en el local La Concordia fue organizada por lo alferados de la Cruz de Huaylillas, evento que se realizó sin tomar en cuenta el dolor de una familia y danzantes de la agrupación de morenada Unión Tacna, ya que un danzarín había muerto horas antes, tras un pasacalle que se hizo en la avenida La Cultura del distrito Gregorio Albarracín, frente al mercado Santa Rosa.

En comisaría investigan

Los vehículos partícipes de la colisión múltiple y algunos conductores fueron trasladados a la comisaría de Leguía, donde se profundiza la investigación.