En la carretera Panamericana Sur rondó la muerte. En el kilómetro 1,219 se accidentó el automóvil marca Nissan modelo Sentra color gris de placa V7V-691 que circulaba de norte a sur (Moquegua a Tacna) y tres ocupantes heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Locumba para la atención médica.

El vehículo conducido por Héctor Chura Sihuayro (32) con domicilio en Tacna y con los pasajeros Juan Salvador Alegre (47) y Pedro Dominguez Méndez chocó contra un montículo de tierra, se despistó y volcó. Los tres resultaron con contusiones múltiples.

Atendidos en posta de Locumba

Según efectivos de la Policía de Carreteras, el accidente de tránsito se produjo en un sector ondulante de la vía, a poco de llegar al cruce con la pista de desvío al distrito de Locumba y del cuartel Fuerte Arica, en la provincia Jorge Basadre.

Las personas heridas fueron evacuadas al centro de salud de Locumba y atendidas por la médica Carolina Moyano Hernández. Después fueron dadas de alta. A la zona acudieron serenos y bomberos de Locumba, también una ambulancia de la empresa Covinca; concesonaria de la caretera.

Auto dio “vueltas de campana”

De acuerdo a la investigación preliminar de la PNP, el auto perdió el control por causa que se investiga; colisionó contra un cúmulo de arena que es parte de un cerro. Finalmente dio “vueltas de campana”, quedando sobre sus llantas y con daños materiales. Resultó con el parachoques, máscara y faros rotos, parabrisas trizado, techo abollado y otros daños.