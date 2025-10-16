Luego de varias horas de agonía en el hospital Hipólito Unanue murió Luis Richard Mendoza Nina (31), padre de familia, mototaxista y cantante de música tropical conocido artísticamente como “Felino Laryco”. Había resultado con graves lesiones en la cabeza tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del martes 14 en el distrito Gregorio Albarracín en Tacna.

Según información policial, se produjo una colisión vehicular entre la avenida Municipal y calle Las Violetas. Luis Mendoza conducía el mototaxi tipo torito marca Bajaj de matrícula 0540-9Z que chocó con otro vehículo que luego se dio a la fuga.

Conocido como “Felino Laryco”

El mototaxista cayó sobre el pavimento y quedó en mal estado, siendo socorrido por paramédicos del SAMU y trasladado a emergencia del hospital Hipólito Unanue (Minsa). Desde el nosocomio informaron que el paciente ingresó al nosocomio a las 2:41 horas y permaneció en la sala de traumashock, por lo que solicitaron la presencia de sus familiares.

Familiares y amigos indicaron que Luis Mendoza Nina era oriundo de Yunguyo (Puno), se ganó el nombre artístico de “Felino Laryco” por ser seguidor del género G de la música tropical peruana, ya que estuvo años en Lima como músico integrando el grupo Génesis y otros.

Alternaba como mototaxista

Mendoza luego llegó a Tacna para trabajar como cantante en agrupaciones musicales locales, se unió con Bertha Huaricallo y tuvieron un hijo que ahora tiene 7 años y a quedado en la orfandad.

“El trabajo como cantante no es todos los días, por eso Luis Richard también era mototaxista, trabajaba en una empresa de mototaxis en el distrito Gregorio Albarracín. Era muy trabajador, por eso su muerte no debe quedar impune”, dijo el cuñado Freddy Huaricallo.

Tenía alcohol en la sangre

Agentes de la comisaría Albarracín que investigan casos de accidentes de tránsito indicaron que mediante el examen de dosaje etílico se conoció que el mototaxista Luis Mendoza Nina tenía 1.96 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) tras el choque del mototaxi con el otro vehículo que fugó posteriormente. También, han recabado videos de cámaras de seguridad sobre ese accidente de tránsito, pero al tratarse de un hecho con subsecuente muerte, el caso será derivado a la Upiat (Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito).