El Consejo Regional de Tacna por mayoría desaprobaron los seis pedidos de suspensión de Luis Torres Robledo del cargo de gobernador regional de Tacna.

Siete consejeros, incluido el presidente del Consejo Regional Manuel Mori, votaron en contra. Los consejeros Juan Ramos, Oswaldo Tellez y Fred Calizaya votaron a favor. Liliana Jungbluth, quien había apoyado a los tres con presentar el pedido de suspensión votó en contra.

Tres peticionantes no se presentaron

En la sesión participó de forma virtual el consejero Aldo Ticona y no se presentaron tres de las personas que habían solicitado la suspensión del cargo del gobernador Torres ante el Jurado Nacional de elecciones.

Los abogados de los peticionantes argumentaron que al tener el gobernador una detención domiciliaria no podía ejercer sus funciones y que era causal de suspensión en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

José Villalobos: No tiene sentencia

Incluso alegaron que el trabajo remoto no le corresponde por ser autoridad y no un trabajador subordinado.

El defensor legal del gobernador, José Villalobos, indicó que no está sentenciado y la detención domiciliaria no era firme. Además dijo que el Consejo Regional no presentó las pruebas que demuestren que el Gobierno Regional esta siendo afectado.