La Contraloría General de la República encontró irregularidades y deficiencias en el proyecto “Mejoramiento de la plaza Héroes Alto de la Alianza”, que ejecuta la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, región Tacna”, con un presupuesto de 7.6 millones de soles.

La Gerencia Regional de Control Tacna efectuó el control concurrente a la obra entre el 16 de febrero al 26 de febrero, días en los cuales encontró tres situaciones adversas.

Certificados de trabajo sin validez

La comisión de control advirtió que la ingeniera Dulmis Laura Quispe ocupó el puesto de supervisor II y fue designada como inspectora de la obra, sin embargo presentó documentación presuntamente falsa que le habría valido ser clasificada en el cargo y luego se le encargó funciones de la subgerencia de supervisión y liquidación de inversiones.

No contaría con el perfil por no tener la experiencia mínima de dos años en ejecución de obras o proyectos. En la documentación se detectó que ocho certificados de trabajo no tendrían validez.

Armaduras y varillas con óxido

Además la comisión reportó que las bolsas con cemento se encuentra en inadecuadas condiciones de almacenamiento. Asimismo se halló armaduras de acero expuestas a la intemperie con presencia de óxido que podrían afectar la calidad de los materiales y la vida útil del proyecto de inversión.

La Contraloría encontró armaduras compuestas por varillas de acero, que denotan principios de óxido. Además no se encuentran protegidos contra la humedad y no están aisladas del suelo.

No utilizan implementos de seguridad

Durante la inspección de la comisión de control también se observó la falta de señalización y medidas de seguridad en zonas donde se ejecutó excavaciones de material para la cisterna de control por aspersión y el área recreativa proyectada, así como obreros sin equipos de protección.

La ejecución del proyecto comenzó en setiembre del 2023 y la municipalidad debe culminarlo en un plazo de 365 días, es decir tendría que ser entregado en setiembre del 2024.