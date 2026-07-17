Se desarrolló en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria el control de acusación del juicio llevado en contra de autoridades y funcionarios implicados en el presunto delito de colusión agravada en la venta del terreno Parcela 7A en el año 2017.

La jueza Sonia Marín Valdivia declaró infundado los pedidos de excepción de improcedencia de acción en contra de los acusados de complicidad Silvia Nina Coronado y Jorge Encinas Maquera.

Personas investigadas

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, autoridades, funcionarios y personas externas se coludieron para beneficiarse de la venta de un terreno en la manzana 697 lote 1 en la vía Ecológica en Viñani.

Entre los acusados se encuentra el exalcalde provincial y actual gobernador Luis Torres Robledo, el ex regidor Jorge Infantas, la ex funcionaria Marlene León Ríos, la jefa de plataforma de Caja Arequipa Silvia Nina Coronado, el dirigente Jorge Encinas Maquera, entre otros.

Carta con fecha anterior

La jefa de la plataforma Silvia Nina Coronado pretendió que se acoja su excepción de improcedencia por atipicidad señalando que solo cumplió sus funciones al emitir una carta de su financiera, sin embargo la Fiscalía rebatió que no forma parte de sus funciones emitir una carta con fecha anterior ya que colocó 4 de octubre del 2017 cuando ya estaban en el día 5.

Dicha acción permitió que Jorge Encinas Maquera justificara el pago por la parcela 7A porque el plazo había vencido el día anterior 4 de octubre. El fiscal Erwin Gutiérez Enriquez sostuvo que dicha acción le realizó la jefa de la plataforma ha pedido de Marlene León Ríos.

Rechazan sobreseimiento

Del mismo modo Jorge Encinas Maquera solicitó el sobreseimiento sin embargo no fueacogido por la jueza. Su abogado Juan Curo Curo señaló que insistirá en su inocencia ya que solo participó en la adquisición del terreno puesto en subasta y se pagó el precio de 25 millones tal como lo había valorizado un tasador.

Para hoy a las 9 horas se ha programado la continuación de las audiencias de este proceso que viene desde el 2022.