Un aproximado de 700 casos de bullying, agresiones y violaciones sexuales en los colegios de Tacna tiene registrado la oficina defensorial de la Defensoría del Pueblo en Tacna, indicó ayer su representante Edward Vargas Valderrama.

Apuntó que la mayoría de estos casos se dan en el nivel secundario de instituciones educativas de los conos norte y sur, así como algunos colegios del centro de la ciudad.

Casos van en aumento

La próxima semana se culminaría el informe que está elaborando la oficina defensorial y lo preocupante es que esta situación sobre van en aumento, respondió Vargas.

De los 700 casos por lo menos 100 corresponden a vulneraciones de índole sexual como propuestas indecentes, agresiones sexuales entre estudiantes, enamoramientos de docentes a alumnas y agresiones físicas, según manifestó.

Formulen denuncias

Invocó a los padres y estudiantes a formular las denuncias en casos sean víctimas de estas agresiones, las cuales son incluidas en los sistemas del sector educación y de ser el caso son investigadas también en la Fiscalía.