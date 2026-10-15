El ex jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) Tacna Christian Riveros Arteaga informó ayer que denunció ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a los municipios de Inclán, Sama e Ite por omisión de funciones al por no adoptar medidas para preservar los ecosistemas generados por las lluvias en las lomas de dichos distritos.

Apuntó que se registra el ingreso masivo y descontrolado de grupos de hasta 30 de personas promovidas por agencias de turismo informales, clubes de caminata y corredores sin autorización.

Total irrespeto por la naturaleza

“Llevan mascotas, parlantes, ponen su música, pisotean las semillas y perturban a las aves”, explicó el especialista al explicar que los municipios deberían delimitar las zonas, elaborar un estudio de carga turística y hacer que se respeten los senderos.

Explicó que al pisarse las semillas y los bulbos en dicho lugar ya no vuelve a crecer la vegetación en la siguiente temporada y se perjudica a las aves, reptiles, zorros e insectos que albergan.

Plantas no volverán a crecer

Precisó que las autoridades de Tacna omiten sus funciones como entidades de fiscalización ambiental incumpliendo los artículos 73 y 80 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, incluso los promocionan a través de Tik Tok y cuentas de Facebook.

La visitantes no tienen cuidado porque creen que igual volverá a ser desierto pero al pisar semillas y bulbos esto impedirá que vuelvan a crecer la siguiente temporada.