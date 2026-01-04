Por Resolución Ministerial Nº 2491 del 31 de diciembre del 2025 se dispuso a nivel nacional la reasignación o rotación de oficiales PNP; para la Región Policial Tacna estará llegando el Coronel PNP César Becerra Salas como jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri). El Crnl. PNP Rubí Pinto Araníbar ha sido ratificado un año más como jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus).

Nuevos y ratificados

Según la larga lista de los oficiales con nuevos cargos en el 2026 o ratificados un año más en el puesto que tenían el año pasado, el Comandante PNP Micer Sánchez Rojas llegará como jefe de la comisaría Central, el Mayor PNP Deyvy Ñañez Soto a la comisaría Gregorio Albarracín, el May. David Mercado Guinetti (C. Gonzáles Vigil), May. Jhon Santillana Espinoza (C. Pocollay), May. Jorge Valencia Ticacala (C. Tarata), May. Edward Alfaro Enciso (C. Ciudad Nueva).

Los mayores José Begazo Tito y José Yanqui Tapia han sido ratificados un año más como comisarios en el distrito Alto de la Alianza y en el centro poblado La Natividad, respectivamente.

Para las unidades

El Crnl. Jorge Montesinos Carpio debe llegar a Tacna para hacerse cargo de la División Regional de Inteligencia; el Cmdte. Niel Aróstegui Velásquez al Departamento de Protección de Carreteras o Policía de Carreteras (Polcar) Tacna; el Cmdte. José Rosas Berastain (Departamento de Investigación de Delitos de Alta Complejidad); Cmdte. Preshell Valdivia Quicaño (Departamento de Unidades Especiales).

Para la región Tacna también han sido designado los coroneles Doris Santos Zeballos en la Unidad de Planeamiento y Educación), Marco Yzaziga Juárez (Unidad de Administración), William Latorre Mendoza (Estado Mayor), Edith Tamayo Espinal (Provincias OD Tacna).

El Mayor PNP José Fernández Camacho debe asumir la jefatura del Escuadrón Verde-Grupo Terna en Tacna, el May. Edwin Condori Saavedra (Departamento Antidrogas), May. Leidy Salazar Ventura (Trata de Personas), May. Jesús Ramos Carcausto (Deprove).

Con viáticos

Son varios los oficiales PNP que en el 2025 estuvieron cumpliendo servicio en otras regiones policiales y al ser destacados a Tacna por necesidad de servicio deben recibir sus viáticos para viajar e instalarse en alguna vivienda con sus familias.

Llegó jefe policial

El nuevo jefe policial de Tacna, General PNP Helbert Víctor Luna Velarde, llegó anoche para reemplazar al saliente Arturo Valverde Inga que ya se retiró de Tacna. Luna esta mañana tuvo una reunión con algunos jefes y oficiales del comando policial de Tacna en el Casino PNP de la calle San Martín y mañana a partir de las 9 h será recibido en una ceremonia policial a efectuar en la explanada de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial.

Luna Velarde se desempeñó el 2025 como director de la Escuela de Oficiales de la PNP con sede en Lima.