En el auditorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna se presentó la tercera edición de la novela corta “Gilda” del escritor tacneño Juan Torres Gárate.

Dicha presentación fue comentada por el destacado columnista y crítico literario Renato Salas Gil y Lucía Lesly Nina quienes recordaron que la historia trata de un joven que vive un amor apasionado con Gilda, la cual finalmente le recuerda a su madre en una Tacna que se vuelve surrealista.

“En este caso la ciudad se mueve, la casa se flexiona, el protagonista se desestabiliza, el cuerpo despierta, la sexualidad irrumpe y la relación con Gilda modifica el mundo del protagonista”, enfatizó Salas Gil al describir el impacto que tiene la mujer.

Reconocimiento desde las aulas

En la actividad participó además el director de la editorial Cuadernos del Sur, William Gonzalez; el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna Enrique Pizarro, estudiantes de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, amigos e invitados especiales.

Asimismo recordaron que el catedrático Juan Torres Gárate, ahora alejado de las aulas universitarias por motivos de salud, leía sus historias a sus estudiantes antes de publicarlas, encandilando a todo el aula, con la finalidad de nutrir y liberar las mentes.

Destacada trayectoria literaria

Durante su trayectoria Torres Gárate ha sido finalista de las IX y XII Bienal de Cuento Premio Copé en 1996 y 2022; En el 2005 obtuvo el Premio Nacional de Cuento “Horacio” XV edición: fue ganador de la XV Bienal de Cuento Premio Copé Internacional de Plata 2008 y del Premio Nacional de Novela “Horacio” en el 2012.

Entre sus principales obras figuran los cuentos “En busca del comandante”, “El gato de la abuela”, “La broma”, “Momposina”, “Operación Cóndor”, “Infiel” y “El retorno de los griegos” y las novelas “Gilda”, “La agonía del cínico” y “Callejón de paja”.