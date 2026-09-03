La Contraloría General de la República (CGR) identificó que cuatro funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Tacna ocasionaron un perjuicio económico como consecuencia de irregularidades en el fraccionamiento, contratación y pago de Internet para 44 colegios de las provincias de Candarave, Tarata y Jorge Basadre, cuya prestación no se acreditó.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º009-2026-0746-AC se indica que en diciembre de 2025 la dirección regional gestionó la contratación del servicio de Internet para el periodo lectivo 2026, con un presupuesto de 179,928 soles.

Modificaron términos de referencia

A diferencia de la modalidad empleada en periodos anteriores, funcionarios de la entidad decidieron modificar los términos de referencia y retiraron las cláusulas que exigían que el plazo de prestación y los pagos se realizarían de manera mensual, con la previa conformidad de las Unidades de Gestión Educativa Local que acreditaban la prestación efectiva del servicio. En lugar de ello, lo cambiaron por solo señalar un único plazo de prestación, conformidad y pago.

Se pagó sin que se brinde el servicio

Bajo este nuevo esquema, en diciembre de 2025 se emitieron seis órdenes de servicio de forma célere a favor de un mismo proveedor y se otorgó conformidad a las mismas. En enero de 2026 se procedió al pago del primer mes, a pesar de que la empresa ni siquiera había instalado los equipos para suministrar el internet en ninguno de los 44 planteles.

La CGR determinó que el perjuicio económico asciende a S/ 17,928, que corresponde a las penalidades que la Dirección Regional de Educación de Tacna debió aplicar al contratista por incumplimiento del plazo.

Cuatro funcionarios identificados

Por estos hechos identificados, se determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de cuatro funcionarios públicos. Se trata de la directora de Gestión Pedagógica Esther Llanos Sucapuca, el responsable de la Unidad Funcional de Tecnologías de la Información Grover Dueñas Arroyo, el responsable de la Unidad Funcional de Abastecimiento René Villalba Mamani y la directora encargada de Gestión Pedagógica Ruby Rivera Chirinos.

Informan a Procuraduría Anticorrupción

La Contraloría informó que el informe de auditoría fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales correspondientes.

Asimismo se notificó al titular de la Dirección Regional de Educación de Tacna Yuri Mejía Tang para que disponga el deslinde de responsabilidades administrativas contra los servidores involucrados.