Lima se prepara para recibir por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más reconocidas del K-pop, que llegará al Perú como parte de su Forever World Tour 2026 para ofrecer un esperado encuentro con sus seguidores peruanos. El concierto se realizará este sábado 5 de septiembre, en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Para esta primera presentación en territorio peruano, JAY, SONG, BOBBY y CHAN serán los integrantes que subirán al escenario para reencontrarse con sus seguidores internacionales y ofrecer un espectáculo que combinará música, coreografías, producción audiovisual y momentos especialmente preparados para conectar con los iKONICS.

Los fanáticos que todavía no han asegurado su ingreso pueden adquirir entradas desde S/187 en la zona General, mientras que las demás localidades tienen precios de acuerdo con la ubicación y los beneficios incluidos.

Formado en Corea del Sur en 2015, iKON ha construido una importante comunidad internacional de seguidores, conocidos como iKONIC. Su propuesta combina K-pop, hip-hop, rap y coreografías de alto impacto. Entre sus canciones más populares se encuentran “Love Scenario”, “Killing me”, “Rhythm Ta”, “Dumb & Dumber”, “My Type”, “Goodbye Road”, “Bling Bling”, “But You” y “Tantara” y “Love Scenario”.