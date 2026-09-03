Del Barrio Producciones presentó su nueva telenovela: “La vida que me robaste”, que se estrenará el 8 de septiembre, después de “Al fondo hay sitio”. La trama cuenta la historia de Mariana, quien pasó diez años en prisión por una condena injusta. Cuando finalmente recupera la libertad, vuelve por sus hijas convencida de que podrá retomar la vida que dejó atrás. Pero durante su ausencia todo cambió: ellas crecieron y su propia hermana terminó ocupando su lugar.

“Algunas personas me preguntan, y los periodistas también: ‘¡Uy, otra vez historias de madres!’. Claro que sí, contamos historias de mujeres que se caen, que se levantan, que se enfrentan a retos, que se enfrentan a injusticias y que salen adelante. Y esta es una historia que habla de eso", dijo Michelle Alexander, directora de Del Barrio Producciones.

Karina Jordán encabeza “La vida que me robaste” en su regreso a la televisión después de cuatro años. Comparte roles protagónicos con Fiorella Díaz, quien vuelve a la pantalla chica luego de participar en la película “Amando a Amanda”.

Mariana pasó diez años en prisión por una condena injusta. Cuando finalmente recupera la libertad, vuelve por sus hijas convencida de que podrá retomar la vida que dejó atrás.

“Como siempre, trabajamos con elencos donde hay figuras nuevas. Tenemos un elenco infantil maravilloso, de jovencitas también con las que trabajamos por primera vez, y actores renombrados con trayectoria encabezados por Karina Jordán, con Fiorella Díaz. Con Fiorella sí hemos trabajado hace poco, pero con Karina hace varios años que no trabajábamos juntas y estamos muy felices de que se haya reencontrado con la televisión y que sea de la mano de nosotros”, agregó Alexander.

El elenco de “La vida que me robaste” incluye además a Nicolás Galindo, Mayella Lloclla, Rodrigo Sánchez Patiño, Milene Vázquez, Emilram Cossio, Gabriela Billoti, Claudio Calmet, Rocío Montesinos, Nicolás Osorio, Merly Morello, Vasco Rodríguez, María Grazia Polanco, Rodrigo López Silva, Elisa Costa, Valeria Pflucker, Julio César Pérez y Alessia Lambruschini.