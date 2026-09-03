El secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun) Tacna Guido Sanga se quejó de que los funcionarios de la institución pretenderían imponerles un nuevo horario modificando el horario de corrido que tienen, de 7:30 a 14 horas, por otro de 7:30 a 12:00 y de 14 a 17:30 horas.

Señaló que dicha propuesta surgió en los informes técnicos presentados para oficializar el reglamento interno de trabajo que está por publicarse en la institución municipal.

Se basa en convenio colectivo

Argumentó que el actual horario de corrido se encuentra vigente desde el 2003 y fue dispuesto a pedido de la misma comuna provincial especificando que se labora desde las 7:30 hasta las 14 horas sin refrigerio y que se encuentra amparado constitucional y reglamentariamente y que para cualquier modificación se requiere que se haga por consenso.

“Yo responsabilizo a los técnicos y profesionales que están faltando a la cuestión jurídica, están tratando de sorprender al alcalde, esto dice mucho de su falta de idoneidad”, reclamó el dirigente.

Asimismo indicó que el acuerdo del horario basado en un convenio colectivo del 2003 adquirió mayor fuerza en noviembre del 2021 al promulgarse la Ley 31181, de negociaciones colectivas, las cuales refuerzan su vigencia y permanencia.