Personal policial de la Comisaría de Pocollay en Tacna a las 11 horas del domingo desarticuló la banda delictiva denominada “Los trafas del ingreso”, logrando la detención de dos varones por estar inmersos en el presunto delito contra la fe pública, falsedad genérica.

Los hechos ocurrieron cuando se desarrollaron el examen de admisión de la Universidad Privada de Tacna (UPT) en su campus de Capanique.

Detenidos por la Policía

Se detuvo a Cristian Milenio Chachaque Huanca (26),postulante a la carrera de laboratorio clínico y anatomía patológica, y Guido Iván Chachaque Romero (20),postulante a terapia física y rehabilitación.

Se les incautó un dispositivo electrónico negro con cámara frontal con accesorios de audio con ingresos de cargador y USB y un dispositivo electrónico mini celular de color negro con cuatro cámaras en su parte posterior y una cámara anterior, con aplicativos a Internet y pantalla táctil.

“Modus operandi” en acción

Se presume que dichos aparatos iban a utilizarse para fotografiar el examen de admisión y enviárselo a un cómplice en la calle quién se encargaría de hacer resolver el examen y que luego facilitaría las respuestas vía audio a los postulantes.

Cristian Milenio Chachaque Huanca tiene antecedentes por hechos similares en la Universidad de Acobamba em Huancavelica. La Fiscalía a través de magistrado Juan Ticona Málaga se encargó de las diligencias y el examen continuó con normalidad.