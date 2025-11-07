Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) o Policía Anticorrupción realizaron un operativo en el grifo Texas ubicado en la avenida Jorge Basadre Grohmann de Tacna y pusieron al descubierto un presunto acto de corrupción que involucra a un funcionario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG).

Policías y un representante de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Tacna intervinieron a José Ticona Castro, coordinador de Transportes y Logística de la UNJBG, y la trabajadora del grifo Vanessa Charca Coaquira, tras haber presuntamente concertado para “robar” combustible a la institución estatal o casa superior de estudios.

Trabajadora rompió boletas

Según los interventores, agentes de Inteligencia de Lima hicieron un seguimiento a una denuncia por presunto delito de corrupción y así se detectó que el vehículo de placa EGE-845 de propiedad de dicha universidad llegó al grifo para abastecerse de gasolina, pero luego la grifera entregó parte del combustible en cinco galones al servidor de la UNJBG.

Policías indicaron que Charca al notar la presencia policial rompió boletas de abastecimiento pese a verse descubierta en un acto irregular, después aceptó el delito y llamó a su abogado, pero finalmente en la sede de la Dircocor negó los cargos y no quiso firmar las actas de la intervención policial fiscal.

En el grifo intervenido también se abastecen a vehículos de entidades como la Sunat, el Gobierno Regional de Tacna, municipalidades y otros, según los policías.