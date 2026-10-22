El gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, se encuentra detenido en la comisaría La Yarada Los Palos como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas derivadas de accidente de tránsito (atropello) en agravio del menor de edad de iniciales J.C.M. (6), hecho ocurrido la tarde de ayer en el distrito rural La Yarada Los Palos.

La autoridad regional permanece en esa dependencia policial para las investigaciones por disposición de la fiscal Anita Meneses, mientras el niño herido fue sometido a una intervención quirúrgica en la clínica La Luz. Esta mañana, a partir de las 8 horas, se debe realizar una inspección técnico policial fiscal o reconstrucción del atropello ocurrido en las inmediaciones de la plaza del poblado Los Palos.

Fiscalía investiga

Del Ministerio Público informaron que el Séptimo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna investiga el caso, tras la detención de Torres por parte de la PNP en flagrancia delictiva. El atropello del infante se produjo a las 15 h aproximadamente del miércoles 21 a la altura de la plaza principal del distrito de La Yarada Los Palos.

En esa ocasión el imputado conducía la camioneta marca Chevrolet que impactó al menor agraviado. Durante las diligencias preliminares, Torres fue sometido al examen de dosaje etílico cualitativo y dio negativo.

Sobre la situación del menor, en la clínica La Luz le diagnosticaron “politraumatismo por accidente de tránsito”; por información de sus familiares tendría afectada una sus piernas.

Vehículo causante

El vehículo causante del atropello es una camioneta marca Chevrolet modelo Colorado color plata del 2023 con placa Z8M-711 que según la Sunarp pertenece a Dania Magdalena Flores Becerra.

Realizan diligencias

El abogado Álex Choquecahua Ayna es abogado de la familia del niño agraviado. Sostuvo que Luis Torres Robledo (71) está con detención preliminar por 48 horas para las investigaciones, que incluyen pericias, toma de declaraciones, revisión de cámaras de seguridad, inspección técnico policial (ITP) en el lugar del accidente y otros.

Esta mañana la fiscal Anita Meneses ya se encuentra en la comisaría para encabezar las diligencias con la policía, parte imputada y parte agraviada.