La acción decidida de una pobladora llevó a la captura de un varón que se encontraba chantajeando sexualmente a su hija de 16 años.

Personal de la Policía Nacional del Perú detuvo a Pedro Quiroga Herrera (33) por el presunto delito de chantaje sexual en agravio de una adolescente de 16 años.

Operativo en Ciudad Nueva

La intervención se dio luego que la progenitora formulara una denuncia ya que su hija se encontraba siendo extorsionada por el varón quien la amenazó con difundir videos íntimos a través de las redes sociales como el Facebook y el sistema de mensajería instantánea WhatsApp.

Ante la sindicación de la víctima, de que se encontraría con el agresor en la plaza de la asociación de vivienda Los Delfines, en el distrito del cono norte, la Policía armó un minucioso plan para poder capturarlo. Una vez que fue ubicado, se le identificó plenamente, se le realizó el registro personal y fue trasladado hasta la dependencia policial.

Investigación en el Depincri

Posteriormente el varón fue internado en la unidad especializada en delitos contra la libertad sexual en el Departamento de Investigación Criminal en la asociación 24 de junio de Gregorio Albarracín.

Los hechos fueron informados a la fiscal Mónica Feria Flores, quien dispuso proceder con las diligencias e investigación correspondiente.