Ante denuncia de varios padres sobre la presencia de un individuo que realizaba actos obscenos en las afueras del colegio femenino María Ugarte de Mac Lean, ubicado en la calle Zela del Cercado de Tacna, policías de la comisaría Central intervinieron a Edgar Vargas Aldana (60) por presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de ofensas contra el pudor público.

Aldana fue interceptado a las 10:30 h en la cuadra 4 de la calle General Varela, luego que policías obtuvieron información sobre sus características físicas, ya que algunas madres lograron grabarlo con sus celulares en momentos que se bajó el pantalón frente al plantel y mostró sus partes íntimas a colegialas que habían quedado en la vía pública por llegar tarde al centro de estudios.

Denuncias en la comisaría

Según los agentes, Rocío A.C. (49) es la madre de una escolar que formalizó una denunciante ante la Policía sobre los actos obscenos efectuados por un varón sin identificar preliminarmente.

La denunciante acudió a la comisaría Central el jueves a las 12:30 horas aproximadamente, indicando sobre el mal momento que pasaban las menores por las actitudes del hombre NN.

Una docente de la Institución Educativa María Ugarte de Mac Lean también acudió a la dependencia policial para dar a conocer sobre el peligro que estaría expuestas sus alumnas por la presencia de un presunto pervertido sexual que rondaba el colegio y brindó información sobre el hombre, lográndose identificar y ubicarse a Vargas Aldana en presunto estado de ebriedad.

Afrontará investigación fiscal

El hombre fue intervenido en flagrancia y fue trasladado a la comisaría Central con conocimiento del fiscal Abraham Apaza Coronel. El representante dispuso que las investigaciones se profundicen en la unidad de Trata de Personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Padres de familia de la institución educativa para señoritas María Ugarte solicitaron la presencia constante de policías y serenos en horarios de ingreso y salida de clases de sus hijas.