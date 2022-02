El gerente general del Gobierno Regional de Tacna (GRT) Luis Valdivia Salazar informó que se resolvió definitivamente el contrato con el Consorcio Aguas de Manantial , para la construcción del canal Vilachaullani Calachaca Chuapalca .

“Ahora está en un aspecto de inventario notarial que es el paso previo luego se tiene que hacer el corte de la obra y finalmente el saldo de la obra, para ver que es lo que se hará con este proyecto, el gobernador está muy consciente de que Tacna necesita agua”, declaró el funcionario en entrevista telefónica con Correo.

Obra sumamente necesaria

Recordó que la ciudad de Tacna afronta una escasez de 400 litros por segundo y Vilachuallani es por lo pronto la única posibilidad de conseguir 160 litros más.

Sobre el avance que tenía la obra, contestó que es de aproximadamente 2%, que se ha instalado tubería en 1.5 kilómetros de los 42 kilómetros que debía tener, la plataforma de toda la extensión “está aperturada” y que falta unos cortes en Mamuta.

Presupuesto en fideicomiso

Respecto al dinero que se le había entregado al consorcio, respondió que están tranquilos porque el contrato está sujeto a un fideicomiso administrado por un tercero y está acreditado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

“Y estos señores no sueltan un centavo si no se acredita fehacientemente con facturas y con instrumentos legales y objetivos el avance de la obra; en ese sentido el dinero está en buen recaudo”. Acerca del monto desembolsado, dijo no tener el dato exacto.

Cautelar debe archivarse

Luego de resolverse este contrato, el Poder Judicial debe archivar la medida cautelar interpuesta por Puno ya que opera la sustracción de la materia, aseguró Valdivia.

Luego de hacer el inventario y el corte, el GRT se enfocará en obtener la licencia social de los tarateños, para lo cual ya se está diseñando una nueva estrategia.