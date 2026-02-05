El jefe de la Oficina de Tecnología e Información del Ministerio de Educación Daniel Maldonado informó ayer que la asignación de vacantes en el proceso de Matrícula Digital 2026 estará a cargo de los directores de las instituciones educativas y no será aleatorio como en años anteriores.

Detalló que se seleccionará a los postulantes de acuerdo a criterios establecidos por el Minedu como la edad al momento de solicitar la vacante, el tipo de colegio (varones, mujeres), la cercanía de la vivienda, si el alumno presenta algún problema físico y el número de hermanos, entre otros.

En Tacna hay 2 400 solicitudes

Indicó que estos criterios son evaluados por el sistema sin embargo serán los directores los que revisaránde que se han cumplidospor los postulantes.

Apuntó que en la primera fase que inició el 19 de enero y culminó el 30 en Tacna se registraron 2 400 solicitudes de vacantes para las instituciones educativas de la ciudad.

Docentes están validando datos

En la presente semana como parte de la segunda fase los docentes están validando los datos que han ingresado a los padres de familia, proceso que culminará mañana 6 de febrero. Después los directores se encargarán de asignar las vacantes. En caso algún padre no esté conforme con el resultado puede recurrir a la Ugel, acotó el funcionario del Minedu.

Hasta el 2024 la asignación de vacantes en el marco de la Matrícula Digital era de manera aleatoria de entre todos los postulantes que se inscribían.