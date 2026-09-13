Las dos ciudadanos chilenas que perdieron la vida al producirse un choque vehicular en el kilómetro 1,317 de la carretera Panamericana Sur eran docentes jubiladas y amigas íntimas, quienes eran oriundas y vivían en la ciudad de Concepción (Chile), al sur de la capital Santiago; estuvieron por el norte de ese país, paseando, y decidieron viajar juntas a Tacna solo por unas horas o un día para hacer compras.

Se tratan de Liliana Alicia Ávila Cabrera (65) y María Teresa Torres Flores (71), quienes esa noche fatal eran dos de las cuatro pasajeras del auto colectivo Z5D-165 conducido por José Luis Ramos Navarro (52) que se dirigía de Tacna a Arica y chocó frontalmente con el camión Volvo F12 de matrícula Z7F-723 que habría invadido su carril contrario teniendo en el volante a Oliver Catunta Quenta (33).

Amigas entrañables

Esas dos mujeres de la tercera edad y amigas entrañables retornarían hoy o mañana a su tierra en una pequeña urna, ya que ayer por la tarde y noche eran cremados mediante una empresa en el distrito de Calana, por disposición de sus familiares que llegaron a Tacna luego de realizar un largo viaje desde Concepción (Chile) a la ciudad fronteriza del Perú.

Bastián y Nicolás Osorio Ávila son dos de los tres hijos de Liliana Alicia que llegaron a Tacna para recuperar los restos de su querida madre. Ayer los encontramos en una empresa funeraria, luego de lograr retirar el cadáver de su progenitora a la que llamaban de cariño “Lili” o “Mami” y de María Teresa a que consideraban una pariente muy querida.

Colectivo en que viajaban chocó frontalmente con camión. (Foto: Difusión)

Viaje de paseo

Bastián Osorio contó que las amigas Liliana Alicia y María Teresa habrían viajado de Concepción a Iquique por vía aérea, luego de Iquique a Arica lo hicieron por tierra, después cruzaron la frontera con Perú el miércoles 9 y se instalaron en Tacna.

“Permanecieron en el Perú solo un día, el motivo del viaje fue pasear un poco y comprar ropa. Mi mamá había comprado ropita para sus nietos y el accidente ocurrió cuando retornaba a Chile”, sostuvo el hijo muy apesadumbrado.

Cremación de restos

También señaló que María Torres Flores era una docente jubilada sin pareja ni hijos, por ello hasta las 11 h de ayer esperaban en Tacna la llegada de una sobrina desde Concepción, para autorizar la cremación de la pariente y así luego llevar sus cenizas a su tierra natal en una urna, sin las dificultades que se tiene en la frontera cuando se traslada un ataúd con cadáver.

“Ya fui donde la Policía y me devolvieron algunas pertenencias de mi madre, como la ropita que había comprado y sus documentos...” acotó Osorio. Hasta la noche de ayer se realizaba la cremación de los cuerpos de las dos chilenas que viajaron a Tacna por un rato y volverán a su país en polvo y en una urna.

Descartan consumo de alcohol

En la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la PNP Tacna al mediodía se conoció que el conductor del camión Z7F-723, Oliver Catunta Quenta (33), en el dosaje etílico dio negativo a consumo de alcohol, al igual que José Ramos Navarro del colectivo Z5D-165, pero el camionero cumplía una detención preliminar por 48 horas.