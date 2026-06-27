Tras una persecución policial realizado por diferentes arterias de la ciudad de Tacna fue intervenido un vehículo cargado de mercadería consistente en una variedad de licores importados sin la documentación legal para su ingreso en el Perú. Luego se detuvo a dos personas implicadas en presunto delito aduanero (contrabando) y por violencia y resistencia a la autoridad.

Policías a bordo de un vehículo patrullaban la calle 22 de la zona auxiliar del Parque Industrial de Tacna, en una vía que conduce al distrito Ciudad Nueva y vieron a la camioneta marca Toyota Hilux color plata de matrícula AWP-797 circulando en forma sospechosa.

La Policía Fiscal inormó que para trasladar esa mercadería fuera de Tacna se debe pagar impuestos. (Foto: Difusión)

Maniobras temerarias

El conductor al notar la presencia policial emprendió la fuga con maniobras temerarias y a excesiva velocidad por diferentes arterias de Ciudad Nueva, Calana y la carretera Tacna – Collpa - La Paz, iniciándose así una persecución policial con señales audibles y visibles de un patrullero.

Después, se procedió con la intervención y detención de Jhony Vargas Ordóñez (35) y Noemí Mamani Chambilla (32), conductor y pasajera, por contrabando y desobediencia y resistencia a la autoridad. También se comunicó a la fiscal Ivette Muguerza Casas y se solicitó la presencia de personal de la Aduana.

Se detuvo a Jhony Vargas Ordóñez (35) y Noemí Mamani Chambilla (32). (Foto: Difusión)

Cajas y cajas de licor

Se trasladó del vehículo al depósito de la Aduana ubicado en el Parque Industrial con una gran custodia policial, para la verificación y el conteo de la mercancía que transportaba. Se tuvo como resultado el hallazgo de cinco cajas con 12 botellas cada uno de ron Flor de caña, 10 cajas con una docena de whisky Jack Daniels, 43 cajas de una docena de ron Abuelo, seis cajas con 12 botellas de whisky Johnnie Walker, 19 cajas de media docena de licor Jaggermeister.

Finalmente se incautó la camioneta que fue valorizada en S/ 100 mil y la mercancía de contrabando valorada en S/ 40 mil. Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la Policía Fiscal por disposición del Ministerio Público.

La camioneta 4x4 fue valorizada en 100 mil soles. (Foto: Difusión)

Tratan de evadir impuestos

Agentes de la Policía Fiscal indicaron que los licores en cajas que fueron incautados fueron importados mediante la zona franca de Tacna, pero serían mercancías que no pueden salir de la zona franca ni de la zona comercial sin cumplir con los trámites y el pago a Aduanas.