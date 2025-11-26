El vehículo policial tipo camioneta marca Toyota Hilux color blanco de placa EPG-368 asignado al Departamento de Fronteras se accidentó la noche del lunes 24 en el distrito de Palca, resultando heridos dos policías del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Vilavilani que luego fueron socorridos por personal médico de la empresa minera Pucamarca.

Despiste en trocha

El accidente de tránsito (despiste y volcadura) se produjo pasado las 19 h en una vía carrozable ubicada a la altura del kilómetro 86 de la carretera Tacna-Collpa-La Paz, que está en un desvío a Pucamarca, denominado Cruz de Huaylillas.

El hecho fue protagonizado por el patrullero EPG-368 conducido por el suboficial de primera PNP Ysaúl Ramos y que tenía como copiloto al suboficial de tercera PNP Jeanpier Ramos, los mismos que prestan servicio en el PVF Vilavilani, quienes resultaron con lesiones de poca consideración y fueron auxiliados por personal y una ambulancia de la empresa Minsur.

Vehículo nuevo

Por una fuente de la Región Policial Tacna se conoció hoy que se investiga la causa del accidente, pero además las circunstancias de ese patrullaje policial, ya que el vehículo policial adquirido el año pasado por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) y luego cedido a la PNP resultó con daños materiales, lo que ameritó sea remolcado a la ciudad para ser internado en un taller.