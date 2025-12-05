Policías de Radiopatrulla se dirigieron la noche de ayer al kilómetro 10 de la carretera Tacna-Tarata donde fue hallado el automóvil marca Toyota modelo Yaris color rojo de placa F6W-352 arrebatado al taxista Marco Antonio Vargas Chávez (49) cuyo cadáver fue encontrado el jueves por la mañana en la avenida Los Ángeles del distrito de Pocollay con lesiones en la cabeza. El vehículo fue abandonado a un costado del local comunal de la Asociacion de Criadores de Animales Menores Promuge en el sector Alto Tacna que se ubica en la cima del cerro Intiorko, lugar donde esta mañana la PNP y Fiscalía realizan diligencias.

Matan a golpes

El taxista Marco Antonio Vargas Chávez (49) fue asesinado con golpes en la cabeza con un objeto contundente. El hallazgo del cadáver se efectuó a las 6 h de ayer a pocos metros del camal municipal y el automóvil Toyota Yaris color rojo metálico de placa F6W-352 con que solía realizar servicios de taxi en horarios nocturnos estuvo desaparecido y los policías de Homicidios del Depincri manejan la hipótesis que el móvil del crimen fue el robo del vehículo.

La presencia de un varón tendido en la avenida Los Ángeles a un costado de la pista y cerca de unas plantaciones movilizó a policías de la comisaría de Pocollay al amanecer, luego los paramédicos del Samu constataron que no tenía signos vitales, pero sí lesiones con sangrado en la cabeza, por lo que se convocó a los agentes de Homicidios del Depincri y a peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri).

Revisan el cuerpo

Las diligencias en el lugar se hicieron con la presencia de la fiscal Astrid Torres Vilca y el médico legista Percy Sucari Cabrera. La víctima llevaba puesto zapatos negros, short negro con aplicaciones y una polera roja; no se le halló documentos y objetos de valor entre sus prendas, por lo que fue considerado como NN hasta su internamiento en la morgue de Tacna.

Hombre sin vida fue dejado en la avenida Los Ángeles de Pocollay

En la inspección al hombre sin vida se conoció que tenía un lunar en la parte derecha del pecho y la ausencia del pabellón auricular u oreja derecha. Tenía lesiones traumáticas recientes, pero se descartó que haya sido víctima de un atropello por la carencia de rastros de un vehículo o arrastre en la zona; en cambio creció la hipótesis de que el varón pudo hacer sido victimado en otro lugar y luego trasladado de madrugada al sitio oscuro y abandonado.

Familiar lo identifica

Una tía del taxista acudió a la morgue para la identificación del occiso, luego que la madre de Marco Antonio alertó que su hijo no había retornado a su casa en la calle Modesto Molina de la junta vecinal Miguel Grau desde que salió la noche anterior para trabajar como taxista, ya que el hombre solía retornar a casa con su vehículo entre las 2 a 3 de la madrugada, a más tardar al amanecer.

La tía Maruja indicó que Marco Vargas era soltero, que se dedicaba al oficio de taxista desde que murió su padre, tenía dos hermanas que están en el extranjero (Argentina y Paraguay), quiénes también se habían enterado por el internet sobre el hallazgo de un hombre muerto con las características físicas (lunar y falta de una oreja) similares a su ser querido en Tacna.

Vecinos del sector Alto Tacna dieron aviso a la PNP sobre la presencia del auto de taxista asesinado

Traumatismo craneal

Tras la necropsia de ley a Marco Vargas Chávez se conoció que su deceso fue por un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave ocasionado por un objeto contundente a determinar. El hombre fue golpeado, resultó con tres lesiones por golpes en la región occipital de la cabeza y una lesión en la zona parietal. En el sitio del hallazgo del cuerpo no se encontró algún objeto utilizado.