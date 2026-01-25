El chileno Leandro Eliecer Araya Plaza (22) intervenido por la PNP el 6 de enero con 22 kilos de marihuana y cuatro granadas de guerra (una era réplica) fue enviado la noche del viernes 23 al penal de Pocollay en medida de nueve meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de explosivos de guerra dispuesto por el juez a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna. En tanto, se dictó una comparecencia para Maricielo Madriaga Pachas (25), la joven peruana que esa noche del 6 de enero también fue detenida por agentes del Grupo Terna en la avenida Jorge Basadre Grohmann, en las afueras del inmueble ubicado en la asociación Teodoro Rodríguez Pisco, manzana H, lote 14, en el sector “Ciudad Perdida”, donde Araya habría establecido su búnker o centro de operaciones.

Guarda silencio

Según agentes del Departamento Antidrogas (Depandro), Araya y Madriaga durante la etapa de investigación policial por 15 días se acogieron al derecho del silencio, es decir decidieron no responder a las preguntas que les hicieron sobre sus presuntas implicancias en los delitos.

Por la investigación policial se determinó que el chileno tendría mayor responsabilidad en los hechos, ya que la droga y los explosivos fueron hallados en el departamento que había alquilado, mientras la fémina fue aprehendida en la calle con poca cantidad de marihuana y sus familiares dijeron que sería una consumidora y no integrante de una banda criminal.

Intervención de Terna

Como se informó, a las 22:30 h del lunes 6 los policías del Grupo Terna intervinieron a los dos jóvenes (mujer y hombre) con la participación de la fiscal antidrogas Betty Zapana Vargas. En la flagrancia delictiva se revisó el predio, manzana H, lote 14, hallándose 37 paquetes con 22 kilos 127 gramos de marihuana y las ganadas defensivas de mano (material de guerra).

Araya fue ingresado al penal de Pocollay a las 18:30 h del viernes, pero la PNP lo sigue investigando para establecer su relación o nexo con otro grupo de personas intervenido días después con 12 granadas y más droga.