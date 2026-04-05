Una ciudadana extranjera procesada por delito de tráfico ilícito de drogas quebrantó en los últimos días la medida judicial de comparecencia restringida con detención domiciliaria que le había impuesto el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna, tras abandonar el inmueble de la asociación Villa Inclán en el centro poblado Augusto B. Leguía donde se hallaba con custodia policial parcial.

Ciudadana extranjera

Ely Yufra López (23), de nacionalidad boliviana, no fue encontrada el jueves 2 en el inmueble signado con la manzana 88, lote 21, por el personal policial de la sección Seguridad de Penales y se alertó a todas las unidades policiales y puestos de control para que efectúen los operativos de búsqueda y recaptura, sin resultado hasta el momento.

Por tráfico de droga

Según las indagaciones, la ausencia de la extranjera en el predio que había dado como su domicilio fue advertida a las 7:30 h del Jueves Santo por un suboficial varón que estaba asignado a la custodia. La procesada Yufra por tráfico de drogas cumplía desde el 13 de setiembre del 2025 la medida judicial de comparecencia restringida con detención domiciliaria.

¿Deficiente servicio?

Por fuente policial se supo que en la sección Seguridad de Penales de la Región Policial Tacna no hay personal femenino, por ello el policía varón a cargo del servicio a la boliviana Yufra no se quedaba de noche en la casa de Villa Inclán; solo permanecía en el lugar durante el día para cumplir con el mandato judicial de custodia.

La detención domiciliaria de la ciudadana extranjera se realizaba en una casa de la asociación Villa Inclán en el centro poblado Augusto B. Leguía

El jueves 2 al retornar en las primeras horas tocó la puerta de la casa en forma insistente para verificar la presencia física de la procesada y no obtuvo respuesta; después fue atendido por otra persona desde el segundo piso del inmueble y pudo lograr ingresar al predio. Hizo una revisión de las habitaciones y no halló a Ely Yufra López.

Según policías, en el inmueble de dos pisos que la boliviana procesada por droga dio como su domicilio habitan otras personas como inquilinas y cuenta con un sistema de cámara de seguridad que viene siendo analizada.