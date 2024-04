Hasta la sede de la Central Operativa de Investigación Criminal de la Policía llegaron familiares y amigos del electricista Rolando Lope Mamani (49), quien el domingo fue asesinado a balazos por un desconocido en el sector de las canteras de Gregorio Albarracín.

Los deudos exigieron justicia para el poblador, que se capture al o los asesinos, que dejaron a una mujer viuda y a seis hijos huérfanos, tres de los cuales son menores de edad.

Era dirigente de Promuvi

La Policía estableció que Rolando Lope era vicepresidente del Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) La Unión también conocido como la Asociación Las Carmencitas. El asesinato se produjo en la tercera etapa de este promuvi.

Yaneth Lope Chara contó que a su padre lo estaban amenazando aunque él no reveló de quién se trataba. “Sí nos decía siempre que lo tenían amenazado, que le querían matar, pero él decía quien, decía ‘yo no me voy a dejar’ y seguía haciendo sus cosas. A veces llegaba borracho, decía me quieren matar, me están amenazando, los voy a proteger a todos”, señaló la afligida mujer.

Fueron seis disparos

Los detectives no descartan que la causa del crimen haya sido la disputa por terrenos entre los mismos dirigentes de la zona. Se supo que el varón recibió seis disparos de bala, cuatro de los cuales habrían ingresado por la espalda. En el sitio la Policía encontró solo un casquillo de bala por que no se descarta que hayan habido dos armas, una pistola y un revólver.

Los familiares subrayaron también que el electricista no hubiera salido de su casa si no lo hubieran llamado para realizar unos trabajos de reconexión en el sitio donde fue emboscado. Es por eso que autorizaron que se haga de inmediato la revisión de su celular smartphone para ver quién fue la última persona que lo llamó o escribió. Su hermano, José Lope, señaló que sus asesinos los delincuentes lo estaban esperando para matarlo.

PNP tomó declaraciones

Además, considerando que la esposa e hija el domingo por la tarde dijeron que el varón era amenazado de muerte, la Policía programó y tomó sus declaraciones ayer mismo en la sede de investigación criminal en la Asociación 24 de Junio.