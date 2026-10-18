Un voraz incendio destruyó hoy gran parte de la mercadería del minimarket Abarrotes Cati ubicado en el primer nivel de una vivienda de tres pisos en la calle Alto Lima del Cercado, frente a la Plaza de la Mujer y del colegio femenino Francisco Antonio de Zela (FAZ). La presencia de fuego seguido de una gran humareda y explosiones alarmó a los vecinos y transeúntes, por lo que se tuvo que movilizar a personal y maquinarias de varias compañías de bomberos de Tacna, sumándose serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) y policías de la comisaría Central y de Radiopatrulla.

Momentos de peligro

Tres mujeres que estaban en el inmueble quedaron expuestas al peligro, a las 8:30 h aproximadamente, ya que inicialmente habrían pretendido sofocar el fuego por sus propios medios y así salvar la mercadería, pero después buscaron refugio en los ambientes de los pisos superiores y lograron salir a la calle con apoyo de los bomberos, ya con la salud afectada por la inhalación de los gases tóxicos, en un momento de situación tensa.

Fuego y explosión

Según las indagaciones, un cortocircuito por el recalentamiento del motor de una congeladora habría iniciado el fuego en el interior del establecimiento comercial; después una explosión asustó a las personas que pretendían controlar el fuego mientras esperaban la llegada de los bomberos.

La presencia de material altamente inflamable facilitó la propagación del fuego, seguido de una gran humareda en la calle que se apreciaba de lejos. Se logró sacar del local algunos muebles y mercadería, pero los vecinos y transeúntes que inicialmente ayudaban decidieron luego no exponerse mucho.

Serenos arroja agua con cubeta

Bomberos al rescate

Bomberos al mando del brigadier CBP Elar Gil Jiménez llegaron a la zona para el apoyo correspondiente. Al tomar conocimiento de personas atrapadas en los pisos superiores, emplearon una escalera para poder acceder desde la calle por una ventana en el segundo nivel. También, instalaron un puesto de comando para actuar de forma planificada, hasta que lograron controlar el fueron y procedieron con la remoción de escombros.

Afectadas y daños

De las tres mujeres expuestas al peligro, una adulta mayor fue retirada en camilla y subida a una ambulancia que la trasladó al hospital Hipólito Unanue; otras dos ciudadanas salieron por sus propios medios y apoyadas de los rescatistas.

El fuego destruyó diversos comestibles, artículos de aseo, documentos, muebles y exhibidores, congeladoras, refrigeradoras y equipo de cómputo, ya que en el local también funcionaba un agente bancario BCP.

Apoyo voluntario

Los bomberos movilizaron 25 voluntarios, cuatro máquinas de agua de las compañías 24, 99, 110 y 123, un rescate auxiliar 24; la MPT apoyó con una cisterna de agua, el Samu con ambulancias y paramédicos.

Incumplen promesa

El brigadier CBP Elar Gil Jiménez señaló que en la emergencia de hoy actuaron con los equipos recibidos en donación hace mucho tiempo, que ya cumplieron su vida útil y siguen utilizándolos en Tacna. Esperan aún las promesas que les hicieron en la actual gestión del Gobierno Regional de Tacna (GRT), de implementarlos para las emergencias.

“Aquí lo que se necesita es la predisposición de las autoridades de apoyarnos, porque nosotros nos damos íntegros por la sociedad, pero desgraciadamente no tenemos el equipamiento necesario... Cuando hay siniestros todo el mundo promete, pero nunca cumplen...”, dijo Gil tras la ardua jornada con el personal a su mando.