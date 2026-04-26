El gerente municipal de la comuna distrital de Ilabaya, Werner Oviedo Condori, rechazó que su cambio de domicilio sea irregular y que sea un “elector golondrino” como se desprende de un informe del RENIEC. Asegura que su residencia en Ilabaya es por trabajo.

Defendió su cambio de residencia por trabajar desde el 6 de febrero del 2024 en el municipio de Ilabaya. “Antes trabajé en Tumbes y cambie mi residencia a dicha ciudad, ahora lo hago a Ilabaya, el domicilio se fija por lugar de residencia y actividad principal, en mi caso es mi trabajo”, expresó el funcionario.

“No hubo verificación adecuada”

Considera que el RENIEC no efectuó una verificación adecuada de los domicilios y no consultó a instituciones y población si radican o no. Como su caso dijo que son 186 funcionarios y servidores municipales que radican por trabajo en el distrito y que más bien se debería investigar a los otros mil que no se saben quienes son.

Aclaró que muchas calles en el distrito no tienen numeración y en su caso vive en Luna Pizarro S/N y eso no puede considerarse como no vivencia y recordó que el día de la verificación estaba en la comuna trabajando. Incluso dijo que las notificaciones fiscales por su labor municipal le llegan a su domicilio en el distrito, lo que demostraría su vivencia.

Distrito con mayor canon minero

El distrito de Ilabaya es uno de los que recibe mayor presupuesto por canon minero, 138 millones de soles en el 2025, el cual es manejado por las autoridades y funcionarios municipales, por ser donde se ubica la mina de Toquepala perteneciente a Southern Peru. La oleada de cambios de domicilio se dio poco antes de cerrarse el padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales a efectuarse en octubre de este año.